Pronostici Juventus – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: sfida delicata per il quarto posto. Occhio agli ex Vlahovic e Kean

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 29 dicembre all’Allianz Stadium.

I nostri pronostici Juventus - Fiorentina

Come scommettere su Juventus – Fiorentina: analisi match e pronostici

Match verità per bianconeri e viola. La Juventus ha bisogno del bis dopo il successo (decisamente sofferto) contro il Monza: solo così Vlahovic e compagni possono rilanciarsi in chiave quarto posto, a conti fatti l’obiettivo minimo del nuovo corso targato Thiago Motta. La Fiorentina, invece, deve rialzarsi dopo il doppio K.O. contro Bologna e Udinese: due sconfitte, queste, che hanno bloccato sul più bello l’incredibile cavalcata della squadra capitanata da un Moise Kean letteralmente rigenerato. Occhio proprio all’attaccante della nazionale, ex juventino e voglioso di fare bella figura davanti al suo vecchio pubblico.

Le due squadre si sfidano a distanza di otto mesi e mezzo dall'ultima volta: lo scorso aprile successo per 1-0 dei bianconeri con rete di Federico Gatti. Curiosamente, la Juventus ha vinto con lo stesso risultato nelle ultime tre occasioni, mentre per l'ultimo succeso della Fiorentina dobbiamo tornare al 2-0 del maggio 2022 (gol di Nico Gonzalez e Duncan).

Probabili formazioni Juve - Fiorentina

Per i pronostici Juventus – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmainers, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmainers, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, un 2-0 che sa di Champions

La Juventus di Thiago Motta ha assoluto bisogno di un risultato prestigioso. Contro una Fiorentina in difficoltà, l’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire: occhio all’ex Dusan Vlahovic, voglioso di raggiungere quota 20 gol stagionali il più presto possibile. Tra gli osservati speciali c’è anche Nico Gonzalez, tra i protagonisti della Fiorentina che in due anni ha perso la bellezza di tre finali tra Coppa Italia e Conference League. Secondo il nostro pronostico, Juventus-Fiorentina si chiuderà sul 2-0 per i bianconeri.

Juve - Fiorentina, un pareggio che farà contente le inseguitrici

Un pareggio, ma escludiamo uno scialbo 0-0. A confronto due squadre che magari non danno il meglio in difesa (la Juve paga tantissimo l’assenza di Bremer) e che allo stesso tempo propongono attacchi niente male. Per la nostra previsione ci sarà dunque un “X” finale, ma le due squadre segneranno almeno un gol a testa.

Moise Kean, ritorno in grande stile allo Stadium

L’anno scorso non riuscì a siglare nemmeno un gol con la maglia bianconera, dimostrazione ulteriore che cambiare aria era diventata l’unica ipotesi percorribile. Ora il centravanti della nazionale viaggia a vele spiegate: sono già 14 reti in camera e siamo convinti che incrementerà il suo bottino proprio allo stadium di Torino. Secondo il nostro pronostico Juventus-Fiorentina sarà nel segno di almeno un gol dell’ex Moise Kean.

