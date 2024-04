Pronostici Juventus – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti sui viola

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di domenica 7 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bianconeri e viola, posticipo domenicale del 31esimo turno di Serie A.

Una Juventus che in campionato non vince dal 25 febbraio in occasione del 3 a 2 al Frosinone, ospita una Fiorentina reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta al Franchi.

I nostri pronostici Juventus – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro 2.50 2.50 2.45 Risultato esatto 2-0 Juventus 8.00 8.75 7.50 Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.40

Ulteriori quote Juve - Fiore, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando:

la nostra guida ai siti scommesse con cashout per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill, registrazione e bonus benvenuto.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Juventus – Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo aver superato per 2 a 0 la Lazio in occasione della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus proverà a ritrovare la vittoria in campionato contro la squadra viola allenata da Vincenzo Italiano.

Probabili formazioni Juventus - Fiorentina

Per i pronostici Juventus – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr, Yildiz, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr, Yildiz, Vlahovic. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vlahovic vuole un’altra rete

Dopo aver aperto le danze in Coppa Italia contro la Lazio, contribuendo con una sua rete al 2 a 0 finale contro i biancocelesti, Dusan Vlahovic vuole ritrovare il gol anche in campionato. Rientrante dopo la squalifica a seguito dell’espulsione rimediata contro il Genoa, il numero 9 bianconero farà di tutto per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Anche i pronostici Juventus – Fiorentina indicano il grande ex della gara come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,50 con bet365

La Juventus per difendersi dagli attacchi del Bologna

Dopo aver accarezzato per qualche giornata l’ipotesi di poter rimanere in testa alla classifica, la Juventus di Max Allegri giornata dopo giornata è scivolata sempre più in basso, arrivando a rischiare anche di mantenere il terzo posto. Per questo motivo i bianconeri sono più che determinati a ritrovare la vittoria allo Stadium in campionato per poter così raggiungere l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 8,75 con Sisal

Passare subito in vantaggio

Contro la Fiorentina i bianconeri dovranno mettere la stessa grinta che hanno messo in campo contro la Lazio in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia. Determinati a conquistare la vittoria numero 18 nel torneo, gli uomini di Allegri proveranno a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti. Alcuni pronostici Juventus - Fiorentina suggeriscono un vantaggio a partire dal primo tempo per i bianconeri.

Scommessa 3; Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con William Hill