In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella allenata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 6 ottobre alle 12:30 allo Juventus Stadium.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Juventus - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Cagliari bet365 Unibet William Hill Entrambe le squadre segnano 2.25 2.10 2.10 Over 3,5 3.40 3.40 3.25 Parziale/secondo tempo Cagliari/Juventus 23.00 23.00 29.00

Come scommettere su Juventus – Cagliari: analisi match e pronostici

La Juventus vuole continuare a vincere. Dopo l’impresa in casa del Lipsia (arrivata nonostante tanti episodi sfavorevoli e il grave infortunio di Bremer), i bianconeri devono vincere contro il Cagliari per tenere il ritmo del Napoli in chiave Scudetto. Dall’altro lato, i sardi sognano l’impresa per bissare la fondamentale vittoria contro il Parma e mettere un altro tassello in ottica salvezza.

Le due squadre si sfidano a distanza di cinque mesi e mezzo: lo scorso aprile spettacolare 2-2 in quel di Cagliari, con doppio vantaggio dei padroni di casa con i rigori di Gaetano e Mina e pareggio bianconero nel segno della rete di Vlahovic e dell'autogol di Dossena.

Probabili formazioni Juventus vs Cagliari

Per i pronostici Juventus – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Deiola, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, la difesa soffrirà l’assenza di Bremer

Senza il condottiero Bremer, la Juventus potrebbe subire il primo gol in questo campionato. Inevitabilmente, i bianconeri dovranno riorganizzarsi senza il brasiliano, a conti fatti l’uomo in più della difesa nella primissima parte della stagione. Prevedibile, così, nonostante un Kalulu in grandissima forma, l’iniziale disorientamento della retroguardia juventina: per questo, secondo i nostri pronostici Juventus - Cagliari vedrà entrambe le squadre a segno durante i novanta minuti.

Scommessa 1; entrambe le squadre segnano: 2,25 con bet365

Juventus - Cagliari, i gol non mancheranno

Al di là delle brutte notizie che arrivano dal fronte infortunati, la Juventus sta comunque dimostrando di avere un potenziale offensivo niente male. Contro il Lipsia, come in tutte le altre vittorie stagionali, i bianconeri hanno vinto realizzando tre gol nell’arco dei novanta minuti. Così, secondo il nostro pronostico Juventus-Cagliari sarà nel segno di almeno quattro reti.

Scommessa 2; over 3,5: 3,40 con Unibet

Occhio al risultato del primo tempo: il Cagliari sa fare male

Come successo al cospetto del Lipsia, la Juventus potrebbe chiudere il primo tempo in svantaggio. Come dicevamo, il contraccolpo per l’infortunio di Bremer può essere di quelli importanti: in più, il Cagliari può fare male con Gaetano (che ha già punito i bianconeri) e con l’attaccante Piccoli. Nella ripresa, però, prevediamo l’ennesima reazione d’orgoglio juventina.

Scommessa 3; parziale/secondo tempo Cagliari/Juventus: 29,00 con William Hill