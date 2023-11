In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Juventus - Cagliari con un confronto quote del match e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Cagliari confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Posticipo del pomeriggio di sabato 11 novembre la partita tra Juventus e Cagliari, che si giocherà allo Stadium di Torino alle ore 18.00. I bianconeri sono reduci dalla prestigiosa vittoria sul campo della Fiorentina, mentre i sardi arrivano dal successo per 2-1 contro il Genoa alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Juventus - Cagliari

I nostri pronostici Juventus - Cagliari bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.30 2.00 2.05 Under 2.5 2.00 2.00 2.05 Risultato esatto 1-0 Juventus 6.50 6.50 6.50

Come scommettere su Juventus - Cagliari

I bianconeri di Max Allegri vedranno Szczesny in tra i pali a dirigere il terzetto difensivo che dovrebbe essere formato da Huijsen, Bremer e Rugani. Out Rabiot per squalifica, Cambiaso dovrebbe prendere il suo posto da interno insieme a Miretti e Locatelli. Confermati McKennie e Kostic sulle fasce. Vlahovic dovrebbe partire titolare al fianco di Chiesa.

Ranieri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 con l’attacco formato da Mancosu alle spalle di Oristanio e Luvumbo. Confermati a centrocampo Prati e Deiola ai lati di Makoumbou. In difesa fiducia a Zappa dal 1′ con Goldaniga, Dossena e Augello a protezione di Scuffet.

Probabili formazioni Juventus – Cagliari

Per dei pronostici Juventus - Cagliari vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Huijsen, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso/Iling Junior, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Huijsen, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso/Iling Junior, Kostic; Chiesa, Vlahovic. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.

Fiducia a Dusan Vlahovic

A 4 reti in campionato come il suo compagno di reparto Federico Chiesa, Dusan Vlahovic non segna dalla doppietta inflitta alla Lazio il 16 settembre scorso, in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A. Contro il Cagliari dovrà dimostrare al suo allenatore di non avere le polveri bagnate. E questa sarà la sua occasione, come confermano le quote marcatore Juventus - Cagliari.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,30 con bet365

Una difesa impenetrabile

La Juventus non subisce reti in campionato da ben 6 giornate. Aspetto di cui tener conto per i nostri pronostici Juventus - Cagliari. Quella dei bianconeri è la miglior difesa della Serie A, primato condiviso con l’Inter capolista. Pur privi da diverse giornate di capitan Danilo, gli uomini di Allegri si stanno dimostrando una delle squadre più solide nelle retrovie.

Scommessa 2; under 2.5: 2,00 con Sisal

La regola dell’1 a 0

I bianconeri hanno vinto le ultime 3 gare con il risultato di 1 a 0. Sono terminate con questo parziale infatti le partite vinte contro Milan, Verona e Fiorentina. Logico pensare che anche la sfida contro il Cagliari possa terminare con il minimo sforzo per il massimo risultato per i bianconeri. Ecco perché la vittoria della Juve è favorita dai pronostici Juventus - Cagliari.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Juventus: 6,50 con William Hill