Pronostici Juventus – Cagliari e informazioni utili per scommettere: i bianconeri devono vincere dopo l’incredibile serie di pareggi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di martedì 17 dicembre all’Allianz Stadium.

I nostri pronostici Juventus - Cagliari

Il nostro pronostico Juventus - Cagliari bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Juventus 13.00 12.50 13.00 Yildiz segna un gol 3.10 2.75 2.80 Vittoria Cagliari 7.50 7.50 8.00

Come scommettere su Juventus – Cagliari: analisi match e pronostici

Almeno per una serata, la Juventus vuole dimenticare i dispiaceri del campionato. I bianconeri, che vengono dall’incredibile serie di quattro pareggi in Serie A (addirittura dieci in totale), non possono permettersi uscite a vuoto in Coppa Italia, trofeo di cui sono anche detentori. Non sono ammessi errori, anche perché il momento è di quelli delicati: l’obiettivo Scudetto sembra ormai sfumato (e non siamo nemmeno al giro di boa) e anche la corsa per un posto in Champions sembra essersi messa dannatamente in salita. Gli uomini di Thiago Motta possono rincuorarsi con l’andamento proprio nella coppa dalle grandi orecchie, con la bella vittoria contro il Manchester City e il relativo rilancio in ottica top 8.

Obiettivi meno importanti per il Cagliari, che punta ad una salvezza tranquilla e a un risultato prestigioso in Coppa Italia. Gli uomini di Davide Nicola ripartono dalla bella prestazione contro l’Atalanta: a conti fatti, la sconfitta è stata immeritata, dimostrazione che Piccoli e compagni possono giocarsela con tutti.

Probabili formazioni Juventus vs Cagliari

Per i pronostici Juventus – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Thuram, Locatelli; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Thuram, Locatelli; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juve, la coppa ti fa bene: contro il Cagliari sarà vittoria

La Juventus vuole difendere il trofeo e dimostrarsi ancora una volta squadra in grado di rigenerarsi quando c’è di mezzo una coppa, nazionale o internazionale che sia. Tra i bianconeri spazio per Locatelli, giocatore d'ordine che è mancato come il pane contro il Venezia. Fiducia anche a Conceicao e Douglas Luiz, che dovrebbero essere preferiti a Weah e Koopmeiners (attenzione all’ipotesi dell’olandese schierato da centrocampista puro). Davanti ancora Vlahovic: il serbo deve lasciare il segno. Secondo il nostro pronostico Juventus-Cagliari si chiuderà con un netto 3-1 dei bianconeri.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1: Juventus 13,00 con bet365

Sale in cattedra Yildiz: quinto gol stagionale per il turco

Occhio alla voglia di stupire del giovane Yildiz. Il turco vuole il quinto gol stagionale per avvicinarsi, così, al record personale dell’anno scorso (sei gol tra prima squadra e Next Gen). Secondo la nostra previsione, il giovane ex Bayern Monaco sarà determinante e siglerà almeno un gol contro i sardi.

Scommessa 2; Yildiz segna nei 90 minuti: 2,75 con Sisal

Il Cagliari passa il turno e mette nei guai i bianconeri

Ancora una delusione cocente allo Stadium. Secondo il nostro pronostico Juventus - Cagliari si chiuderà con l’inaspettato successo del Cagliari. I sardi si imporranno sugli esterni con Zappa, Felici e Luvumbo, affiancati da un giocatore tecnico come Viola e da un elemento potente come Piccoli. Attenzione, poi, alla voglia di riscatto dei vari Lapadula e Pavoletti, utilizzati pochissimo in questa prima parte di stagione.

Scommessa 3; Vittoria Cagliari: 8,00 con William Hill