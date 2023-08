In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Juventus - Bologna, confronto quote e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le loro migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Juventus - Bologna.

Esordio stagionale domenica 27 agosto alle 18.30 in casa per la Juventus. Reduci dal rotondo successo contro l’Udinese alla Dacia Arena, gli uomini allenati da Max Allegri avranno sicuramente voglia di ripetersi di fronte al loro pubblico. La Juventus vuole dimostrare di fare sul serio questa stagione e, contro il Bologna, che alla prima di Campionato al Dall’Ara ha perso per 2 a 0 contro il Milan, parte nettamente favorita.

Massimiliano Allegri aspetta l’esordio di Pogba. Il numero 10 francese, mandato dal tecnico toscano a scaldarsi contro l’Udinese, ha rimandato il suo esordio in Campionato ma è probabile che contro il Bologna potrebbe giocare uno spezzone di gara. L’idea di Max Allegri è quella di concedergli mano a mano più spazio, per favorire l’aumento di minutaggio e resistenza al fine di avere per gennaio un nuovo acquisto a tutti gli effetti.

Il Bologna di Thiago Motta non è stato certamente favorito dal calendario capitatogli. Le prossime partite infatti vedranno i felsinei impegnati contro il Cagliari al Dall’Ara e il Verona al Bentegodi per poi ospitare i Campioni d’Italia del Napoli il 24 settembre. Incontrare la Juventus subito dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Milan non è certamente una passeggiata ma gli uomini di Motta, tuttavia, hanno già dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà squadre molto più blasonate.

Queste le probabili formazioni :

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

I nostri pronostici Juventus – Bologna

I nostri pronostici Juventus vs Bologna bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.37 2.25 2.37 Risultato esatto 3 a 0 Juventus 9.50 10.50 9.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.25

I bianconeri si stanno rapidamente riprendendo dopo la batosta dei punti sottratti. E di fatto risultano tra i favoriti dai pronostici Juventus - Bologna. Per molti giocatori sarà interessante scommettere sulla squadra di Allegri, e chi non ha ancora un account su uno dei portali ADM in Italia, può crearne uno purché sia residente nel paese e maggiorenne. I nuovi utenti generalmente vengono accolti da iniziative di benvenuto. Nella nostra guida è possibile trovare una panoramica sui migliori bonus scommesse di benvenuto online. È anche disponibile un codice promozionale Sisal per i nuovi clienti che scelgano di registrarsi alla piattaforma italiana, di cui si possono trovare tutti i dettagli nella nostra pagina dedicata.

La classe del serbo

Con le sirene di mercato che non smettono mai di suonare, e con la telenovela Lukaku ancora non conclusa, il serbo ha dimostrato ampiamente di non badare troppo a quel che succede fuori dal campo. Autore di una convincente prova contro l’Udinese, arricchita anche da un gol su rigore, Vlahovic ha dimostrato che fin quando sarà un giocatore della Juve darà sempre il massimo in campo. Non a caso è tra i favoriti come marcatore dai pronostici Juventus - Bologna.

Scommessa 1: Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,37 con bet365

Il mercato della Juventus

Considerata da molti la vera “outsider” del Campionato, la Juventus quest’anno può davvero raddrizzare le ultime, disastrose annate. Partita fortissima in Serie A, questi ultimi, concitati, giorni di mercato per i bianconeri potrebbero essere caldissimi sia in entrata che in uscita, con nessun calciatore ufficialmente incedibile. Quelli che rimangono tuttavia, vogliono dimostrare di essere da Juve, e la partita contro il Bologna potrebbe essere un ottimo banco di prova.

Scommessa 2: Risultato esatto 3 a 0 Juventus: 10,50 con Sisal

Il Bologna contro i pronostici

Nonostante il Bologna sia riuscito per qualche frazione di gioco a tener testa al Milan di Stefano Pioli, la prima uscita dei rossoblu in Campionato è stata a dir poco deludente. Cercheranno di rifarsi contro i bianconeri anche se i pronostici Juventus - Bologna non sono propriamente dalla loro parte.

Scommessa 3: Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill