Pronostici Juventus – Bologna e informazioni utili per scommettere: bianconeri costretti a vincere e con un Vlahovic in più

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus-Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 7 dicembre allo Juventus Stadium.

I nostri pronostici Juventus-Bologna

Il nostro pronostico Juventus - Bologna bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 7.00 7.25 7.50 Vlahovic segna per ultimo 4.00 4.50 4.33 Vittoria Bologna 5.00 5.50 5.50

Come scommettere su Juventus – Bologna: analisi match e pronostici

Thiago Motta a tu per tu con il suo recente passato. E il match è di quelli delicati: la Juventus, reduce da due pareggi consecutivi, deve ritrovare la vittoria per avvicinarsi alle zone nobili della classifica e approfittare degli scontri diretti di Atalanta e Napoli (rispettivamente contro Milan e Lazio). I bianconeri ritrovano finalmente Dusan Vlahovic: il serbo, però, dovrebbe entrare nella ripresa, per fare ancora spazio al duttile Tim Weah.

Il Bologna, al netto dell'esperienza difficile (ma certamente "formativa") in Champions, si sta finalmente ritrovando. Mister Italiano sembra avere trovato la quadra e adesso l'obiettivo Europa appare meno lontano. Se i bianconeri devono fare i conti con un'infermeria come al solito affollatissima, i felsinei sono costretti a rinunciare al solo Orsolini, già protagonista con 7 gol stagionali.

Probabili formazioni Juventus - Bologna

Per i pronostici Juventus – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta.

: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Juve vuole riscoprirsi cinica: 2-0 e ancora porta inviolata

Zero sconfitte e 8 gol subiti in campionato (migliore difesa di tutta la Serie A) sono dati che mostrano la solidità della Juventus di Thiago Motta. Troppi, però, i pareggi raccolti in questa prima parte di campionato: otto, per l'esattezza, nessuno come i bianconeri.

Servono, insomma, i tre punti: riflettori puntati sull'ex atalantino Koopmeineirs, in cerca del primo gol in bianconero e, soprattutto, di prestazioni in linea con il recente passato. Per il resto solito 4-2-3-1 di qualità nel segno del tuttocampista Cambiaso, del sempre più convincente Kephrem Thuram e dei gioiellini Conceicao e Yildiz. Tutti giocatori di qualità, per questo secondo il nostro pronostico Juventus-Bologna vedrà trionfare i padroni di casa con un netto 2-0. Con questo risultato, la truppa di Thiago Motta raggiungerebbe quota 11 clean sheet in 15 gare: solo uno in meno del Milan 1971-72.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-0 Juventus: 7,00 con bet365

Vlahovic, un gol per riprendersi la Juve

La Juventus inizia a recuperare i pezzi. Tra questi spicca l’attaccante Dusan Vlahovic che, come detto, dovrebbe però iniziare dalla panchina. Thiago Motta, soprattutto in caso di gara bloccata o risultato negativo, dovrebbe schierarlo nella ripresa: secondo la nostra previsione, Vlahovic realizzerà l’ultimo gol del match.

Scommessa 2; Vlahovic ultimo marcatore: 4,50 con Sisal

Bologna, una vittoria per sognare (di nuovo) la Champions

Dopo un avvio deludente, il Bologna si sta finalmente ritrovando. Vincenzo Italiano ha trovato il suo undici ideale: contro i bianconeri l'unico dubbio è sulla trequarti, con Karlsson in leggero vantaggio su Benjamin Dominguez. Per il resto, occhio allo svizzero Ndoye e all’attaccante Santiago Castro, finito nel mirino proprio dei dirimpettai bianconeri. Secondo il nostro pronostico, Juventus-Bologna sarà aggiudicata dai felsinei, che si rilanceranno così in chiave Champions League.

Scommessa 3; vittoria Bologna: 5,50 con William Hill