Pronostici Juventus – Atalanta e informazioni utili per scommettere: bianconeri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 10 marzo ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri, partita valida per il 28esimo turno di Serie A.

A Torino va in scena una sfida tra due formazioni che non stanno certamente attraversando il loro migliore periodo di forma.

I nostri pronostici Juventus – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Atalanta bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.00 Risultato esatto 2-1 Juventus 9.00 9.50 9.00 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 4.00 3.50 3.60

Altre quote Juve - Atalanta, pronostici e mercati possono essere consultati sui siti scommesse online ufficiali.

nella nostra guida ai siti scommesse con bonus senza deposito

sulla nostra pagina dedicata al codice promo Betclic alla registrazione.

Come scommettere su Juventus - Atalanta

Reduce dalla sconfitta interna nello scontro-Champions contro il Bologna, l’Atalanta è impegnata nella difficile trasferta di Torino contro una Juventus uscita sconfitta dalla sfida di Napoli contro i campioni d’Italia.

Probabili formazioni Juventus - Atalanta

Per i pronostici Juventus – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic/Iling Junior; Chiesa, Milik.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic/Iling Junior; Chiesa, Milik. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare la gara contro il Napoli

La Juventus deve dimenticare in fretta la sfida persa contro i partenopei. Contro gli azzurri i bianconeri hanno comunque mostrato sprazzi di bel gioco, e contro l’Atalanta dovranno saper capitalizzare meglio le occasioni che si verranno a creare. Gli attaccanti dovranno essere bravi a sfruttare gli spazi per provare a conquistare 3 punti contro la squadra di Gasperini. Facile aspettarsi una gara ricca di reti stando ai pronostici Juve - Atalanta.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

La Juventus per resistere agli assalti del Milan

Con il Milan distante un punto ma impegnato anche in Europa League, la Juventus se vuole mantenere saldo il secondo posto deve cercare in tutti i modi di battere l’Atalanta. Ad 11 partite alla fine del campionato, ai bianconeri basta un ultimo sforzo per ritrovarsi a partire dalla prossima stagione nell’Europa che conta.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Juventus: 9,50 con Sisal

Ripartire da Chiesa

ll colpo di biliardo messo a segno contro il Napoli può essere occasione di rilancio per Federico Chiesa. Martoriato da tanti piccoli infortuni, il numero 7 della Juve questa stagione ha faticato ad esprimersi al meglio, anche a causa della concorrenza interna di Yildiz. La rete contro i partenopei può regalargli fiducia e già contro l’Atalanta l’attaccante azzurro può provare a ritrovare la via del gol. Proprio per questo motivo i pronostici Juventus – Atalanta indicano Federico Chiesa come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill