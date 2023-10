In questo articolo tutti i pronostici Italia - Malta con confronto quote dei siti di scommesse e consigli utili per puntare sull'evento.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia - Malta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per le qualificazioni di Euro 2024.

Lo Stadio San Nicola di Bari sarà teatro della partita tra Italia e Malta che andrà in scena sabato 14 ottobre alle ore 20.45. Match sulla carta semplice per la squadra di Spalletti, che sarà poi impegnata nella difficile trasferta di Londra, dove sfiderà la capolista Inghilterra nello Stadio di Wembley.

Partita da vincere assolutamente per l'Italia di Spalletti che ha la possibilità di consolidare il secondo posto. La Nazionale maltese, allenata dall’italiano Michele Marcolini, non ha ancora collezionato un solo punto, con un solo gol fatti e undici subiti in cinque partite. L'Italia ha l'imperativo di vincere.

I nostri pronostici Italia – Malta

I nostri pronostici Italia - Malta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-0 5.50 5.50 5.50 Giacomo Raspadori primo marcatore nell’incontro 4.50 4.60 4.20 Pareggio alla fine del 1° tempo 4.00 3.90 3.90

Probabili formazioni Italia – Malta

Per dei pronostici Italia - Malta vincenti, è fondamentale conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara in programma:

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Darmian, Bastoni, Mancini, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Kean.

Donnarumma; Darmian, Bastoni, Mancini, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Kean. MALTA (3-5-2) - Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko.

Confrontare le quote vincente della partita Italia – Malta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa non propriamente solida

Con 11 gol subiti e soltanto 1 fatto, quella dei maltesi non è sicuramente una difesa affidabile. Gli azzurri potranno approfittare della qualità modesta della retroguardia degli isolani per cercare di segnare più reti possibili, dato statistico da non sottovalutare qualora, a fine qualificazioni, diverse squadre dovessero trovarsi a pari punti in classifica. La maggior parte dei siti scommesse e pronostici Italia - Malta prevedono una valanga di goal.

Scommessa 1; risultato esatto 4-0: 5,50 con bet365

La scommessa di Spalletti

Il CT ha speso diverse parole d’elogio per l’attaccante del Napoli, dicendosi pienamente intenzionato di schierarlo dal primo minuto contro Malta. Giacomo Raspadori dovrà dimostrare sul campo di meritarsi una maglia da titolare anche nella prossima gara contro l’Inghilterra. Indubbiamente parte come uno dei favoriti dalle quote marcatori Italia - Malta.

Scommessa 2; Giacomo Raspadori primo marcatore nell’incontro: 4,60 con Sisal

L’orgoglio dei maltesi

Guidati dal 2022 da Michele Marcolini, ex giocatore tra le altre, di Chievo e Atalanta, i maltesi possono sopperire agli evidenti limiti tecnici soltanto con orgoglio e carattere. Classica Cenerentola del girone, la nazionale maltese assurge spesso alla figura di vittima sacrificale, e stasera molto probabilmente, il risultato non sarà diverso rispetto agli altri match finora disputati. Come confermato dai pronostici Italia - Malta degli esperti.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 3,90 con William Hill