In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia - Francia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia - Francia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Luciano Spalletti e quella guidata da Didier Deschamps.

La partita, valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà domenica 17 ottobre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Italia - Francia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Italia - Francia bet365 Unibet William Hill Pareggio 3.20 3.40 3.25 Vittoria Francia 2.62 2.55 2.55 Over 3,5 3.75 4.00 3.75

Maggiori informazioni, quote Italia - Francia, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono visitare

la nostra pagina dedicata alle quote maggiorate di oggi

la nostra guida al codice bonus Unibet, welcome bonus e tanto altro su questo operatore.

Quota maggiorata Italia - Francia con Planetwin365

Per la sesta e ultima giornata di Nations League in programma Domenica ore 20:45, Planetwin365 ha messo a disposizione un bonus quote maggiorate Italia - Francia con il mercato Over 0.5 Goal a quota 7.00 anziché 1.02. Per aderire a questa offerta occorre iscriversi per la prima volta sul portale di scommesse utilizzando il link affiliato presente in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra. A seguire basta convalidare il conto creato inviando o caricando una copia del proprio documento di identità, scegliere uno dei bonus benvenuto dell'operatore e depositare almeno 20€. Infine giocare una scommessa singola pre-match di massimo 10€ sul mercato 1 o più goal (ovver over 0,5 goal) del match.

In caso di giocata vincente, si ottiene una vincita in denaro reale relativa alla quota ordinaria. In più un bonus scommesse calcolato sulla maggiorazione di quota con validità di 5 giorni. Il bonus va rigiocato 1 volta su scommesse online con quota minima 1.50. Per saperne di più ed ulteriori termini e condizioni, consigliamo di visitare il portale ufficiale dell'operatore.

Come scommettere su Italia – Francia: analisi match e pronostici

La sorprendente Italia di Spalletti è ad un passo dal primo posto nel raggruppamento di Nations League. Contro la Francia, gli azzurri possono accontentarsi di un pareggio o addirittura di una sconfitta per 0-1 o 0-2, alla luce dei tre punti di vantaggio sulla truppa di Deschamps e dello spettacolare 1-3 dell’andata. Strada spianata per Barella e compagni che, grazie al sempre più probabile primato nel Gruppo 2, potrebbero partecipare ai play-off per i Mondiali anche in caso di terzo posto nel girone di qualificazione. Un salvagente non da poco, considerando la recente idiosincrasia azzurra verso la più importante manifestazione del calcio internazionale.

Dall’altro lato c’è una Francia che sembra avere perso la lucidità dei giorni migliori. Senza Mbappé (incredibilmente non convocato da Deschamps), i vice campioni del mondo hanno perso imprevedibilità in attacco e non riescono a trovare soluzioni all’altezza. Questo nonostante la presenza di tanti top player: non solo gli attaccanti Marcus Thuram e Barcola, ma anche altri elementi del calibro di Theo Hernandez e Adrien Rabiot.

Probabili formazioni Italia vs Francia

Per i pronostici Italia – Francia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (3-5-2) : Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Barella; Kean. All. Spalletti

: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Barella; Kean. All. Spalletti FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku. All. Deschamps

Confrontare le quote vincente della partita Italia - Francia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Italia in grandissima forma. Al massimo concederà il pareggio

La Francia deve assolutamente vincere, anche per vendicare la dura lezione dell’andata. L’Italia, però, sta vivendo un momento di forma per certi versi impressionante: contro il Belgio, ci sono stati sprazzi di grandissimo gioco soprattutto nel primo tempo; nella ripresa, invece, gli uomini di Spalletti hanno ancora una volta dimostrato grandi capacità difensive. Così, secondo il nostro pronostico Italia - Francia è gara che terminerà sul pari.

Scommessa 1; pareggio: 3,20 con bet365

Francia (leggermente) favorita per i bookmakers. Alla fine vincerà

Anche per la particolare situazione della classifica, i bookmakers danno leggermente favorita la Francia di Deschamps. I transalpini propongono un undici di qualità: tra i pali c’è Mike Maignan, uno portieri più forti d’Europa, a centrocampo spicca l’usato sicuro Kanté, mentre in attacco guai a sottovalutare il ritrovato Nkunku. Per la nostra previsione, alla fine la nazionale francese riuscirà ad imporsi.

Scommessa 2; vittoria Francia : 2,55 con Unibet

Francia subito all’attacco, ma l’Italia non starà a guardare. Sarà festival del gol

La Francia deve vincere in maniera netta (praticamente serve un 3-0), per questo andrà subito all’attacco e probabilmente troverà il gol per prima. L’Italia, però, non starà a guardare e sfrutterà i grandi spazi lasciati da una squadra dalla mentalità decisamente offensiva. Così, secondo i nostri pronostici Italia - Francia sarà nel segno di almeno quattro gol.

Scommessa 3; Over 3,5: 3,75 con William Hill