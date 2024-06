In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia – Bosnia-Erzegovina, quote dei bookmakers e analisi match di domenica 9 giugno ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia – Bosnia ed Erzegovina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra azzurri e balcanici, ultima amichevole prevista prima della spedizione in Germania per i campionati europei di calcio.

La nazionale guidata da Luciano Spalletti affronta la Bosnia-Erzegovina allenata da Savo Milosevic. I due tecnici cercheranno di prepararsi al meglio per l’importante evento a pochi giorni dall’inizio dei campionati europei.

Pronostici Italia - Bosnia ed Erzegovina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Italia - Bosnia bet365 Sisal William Hill Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.25 2.25 2.15 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.40 Risultato esatto 2-0 Italia 5.50 5.25 5.00

Per ulteriori quote e pronostici Italia - Bosnia, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. In più i lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse online

la nostra guida al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Italia – Bosnia-Erzegovina: analisi match e pronostici

Ultimo test per Luciano Spalletti, a 6 giorni dall’esordio contro l’Albania il 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund. Il tecnico toscano non avrà a disposizione Nicolò Barella, che sta svolgendo ancora allenamento differenziato e probabilmente salterà la prima partita del girone e a centrocampo l’allenatore azzurro potrebbe schierare il romanista Bryan Cristante.

Probabili formazioni Italia - Bosnia

Per i pronostici Italia – Bosnia-Erzegovina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Cristante/Frattesi, Fagioli, Pellegrini/Folorunsho, Dimarco/El Shaarawy; Raspadori, Scamacca.

Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Cristante/Frattesi, Fagioli, Pellegrini/Folorunsho, Dimarco/El Shaarawy; Raspadori, Scamacca. BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj, Ahmedhodzic, Katic, Radeljic, Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic, Dzeko, Demirovic.

Confrontare le quote vincente della partita Italia – Bosnia-Erzegovina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gianluca Scamacca vuole guadagnarsi una maglia da titolare

Lasciato in panchina contro la Turchia, l’attaccante romano, protagonista assoluto della stagione favolosa dell’Atalanta, vuole dare il suo contributo e mettersi in mostra in vista dell’esordio contro l’Albania. Per questo motivo Gianluca Scamacca è indicato essere – a detta dei pronostici Italia - Bosnia – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 2,25 con bet365

L’Italia di Luciano Spalletti

Avendo scelto con quali uomini partire per la Germania, tagliando dai pre-convocati Provedel, Ricci e, un po’ a sorpresa Orsolini, Luciano Spalletti contro la Bosnia potrebbe sperimentare un centrocampo diverso rispetto al solito. L’assenza dell’interista Barella cambia le dinamiche in mediana, e l’allenatore toscano potrebbe schierare Nicolò Fagioli affiancato da Bryan Cristante in mezzo al campo.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,45 con Sisal

L’Italia vuole dimostrare di esserci

Protagonisti di uno scialbo pareggio a reti bianche in occasione dell’amichevole di Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella, gli azzurri vogliono partire per la Germania vincendo e convincendo contro la Bosnia-Erzegovina. Diramata la lista definitiva dei 26 che parteciperanno ai Campionati Europei, gli azzurri scenderanno in campo per vincere l’ultima amichevole prima dell’inizio della competizione. E secondo i pronostici Italia - Bosnia dovrebbero riuscirci senza problemi.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Italia: 5,00 con William Hill