In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia-Belgio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia – Belgio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Luciano Spalletti e quella guidata da Domenico Tedesco.

La partita, valevole per la terza giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, si disputerà mercoledì 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Italia - Belgio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Italia - Belgio bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.40 3.40 3.25 Risultato esatto: 2-1 Italia 8.50 8.50 8.00 Andrea Cambiaso segna 8.50 9.00 12.00

Ulteriori quote Italia - Belgio, pronostici e mercati di scommessa possono essere trovati sui portali ufficiali. In più i lettori troveranno interessanti info sul mondo delle scommesse consultando

la nostra guida a quote e pronostici vincente Nations League

la nostra pagina dedicata ai migliori bonus multiple per scommettere online.

Come scommettere su Italia – Belgio: analisi match e pronostici

L'Italia di Spalletti sogna il terzo successo in altrettante gare, per confermarsi al primo posto e blindare (quasi definitivamente) il passaggio ai quarti di finale. Gli azzurri, però, devono vedersela con un Belgio che non può permettersi altre uscite a vuoto dopo il netto 2-0 subito un mese fa contro la Francia: gli uomini di Tedesco devono strappare almeno un pareggio, ma devono fare i conti con le assenze pesantissime di due leader come De Bruyne e Lukaku.

Per gli amanti dei numeri, si sfidano due nazionali dall'età media decisamente bassa. L'Italia propone un solo giocatore nato prima del 1993 (parliamo di Giovanni Di Lorenzo), mentre il Belgio ha in rosa solo giocatori di movimento sotto i trent'anni (fanno eccezione i portieri Casteels e Sels, ma attenzione all'ascesa del giovane Vandervoordt).

Probabili formazioni Italia vs Belgio

Per i pronostici Italia – Belgio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti.

Donnarumma; Di Lorenzo Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Faes, Theate, Zeno, Castagne; Tielemans, Onana; Doku, Tielemans, Lukebakio; Openda. Commissario tecnico: Tedesco.

Confrontare le quote vincente della partita Italia – Belgio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Italia-Belgio, due nazionali alla pari

L’Italia viene da un ottimo momento, ma il Belgio è nazionale di assoluto spessore anche senza alcuni dei suoi maggiori protagonisti. Gli azzurri, per confermarsi a punteggio pieno, hanno così bisogno di una prestazione ancora una volta ai limiti della perfezione. L’impressione, però, è che le due squadre siano adesso sullo stesso livello, essendo entrambe prive di big assoluti (tra gli ospiti spiccano Openda e Doku) e avendo in organico elementi sfiancati da un inizio di stagione nel segno di tante sfide tra campionati e coppe europee. Per questo, secondo i nostri pronostici Italia - Belgio è gara destinata a chiudersi con un pareggio.

Scommessa 1; pareggio: 3,40 con bet365

Gli azzurri sognano l'en plein con un Retegui così

Dopo la delusione europea, quella italiana appare nazionale rigenerata. L'undici azzurro non avrà top player in squadra (mancano all'appello Barella e Chiesa) ma propone comunque elementi di assoluto spessore. In difesa c'è il sempre più sorprendente Calafiori, capace di imporsi anche con la maglia dell'Arsenal, mentre a centrocampo spiccano il rigenerato Tonali e un Samuele Ricci finito addirittura nel mirino del Manchester City. Occhio soprattutto all'attacco: uno tra Raspadori e Daniel Maldini agirà a supporto dello scatenato Mateo Retegui, già a quota 7 gol con la maglia dell'Atalanta. Proprio il nerazzurro potrebbe guidare l’Italia alla vittoria: secondo i nostri pronostici Italia - Belgio, la gara si chiuderà sul 2-1.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1: 8,50 con Sisal

Andrea Cambiaso vuole prendersi l’azzurro

Tra i condottieri della ancora imbattuta Juventus di Thiago Motta c’è il tuttocampista Andrea Cambiaso. L’ex Genoa può agire da terzino, mezzala ed esterno offensivo ed è pronto a mettere a disposizione di Spalletti la sua duttilità. Occhio che il classe 2000 è bravo anche sotto porta: per questo, secondo il nostro pronostico Italia - Belgio potrebbe essere nel segno di una rete di Andrea Cambiaso.

Scommessa 3; Cambiaso segna nell’incontro: 12,00 con William Hill