In questo articolo si possono trovare i pronostici Israele-Italia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Israele - Italia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la nazionale di Alon Hazan e quella guidata da Luciano Spalletti. La partita, valevole per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà alla Boszik Arena di Budapest lunedì 9 settembre alle 20:45.

I nostri pronostici Israele - Italia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Israele - Italia bet365 Betsson William Hill Vittoria Italia 1.32 1.32 1.25 Over 2.5 2.35 1.55 1.60 Kean segna nell’incontro 2.40 2.60 2.00

Come scommettere su Israele - Italia: analisi match e pronostici

La nazionale di Israele è in cerca di riscatto dopo la sconfitta all’esordio con il Belgio. I padroni di casa devono ripartire dal buon primo tempo al cospetto di De Bruyne e compagni, terminato sull’1-1 per effetto dell’autogol dell’ex atalantino Castagne.

L’Italia, invece, punta con decisione al bis dopo la clamorosa prestazione contro la fortissima Francia di Mbappe. Il ct Spalletti sembra avere trovato il bandolo della matassa, dopo le prove scialbe degli ultimi Europei. Sugli scudi soprattutto il rientrante Sandro Tonali: è lui il regista da cui l'Italia deve ripartire per vivere un Mondiale da protagonista.

Probabili formazioni Israele vs Italia

Per i pronostici Israele-Italia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Commissario tecnico: Hazan

Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Commissario tecnico: Hazan ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie; Raspadori; Kean. Commissario tecnico: Spalletti

Confrontare le quote vincente della partita Israele - Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Difesa Israeliana da rivedere: l’Italia può approfittarne

I tre gol subiti contro il Belgio non fanno dormire sonni tranquilli in casa Israele. Il commissario tecnico Hazan deve trovare le giuste contromisure, ritrovandosi ancora una volta a fare i conti con un attacco avversario decisamente veloce. Di certo, Gandelman e compagni non possono permettersi altre uscite a vuoto: in caso di sconfitta, la permanenza nella massima serie di Nations League assumerebbe già i contorni della missione impossibile.

L’Italia, dal canto suo, spera nella ritrovata verve dei suoi attaccanti. A questo giro non c'è il convincente Mateo Retegui (autore dell’assist al bacio per il gol di Frattesi): spazio, così, per due attaccanti che hanno bisogno di minuti, gol e fiducia come Raspadori e Kean. Loro due sono chiamati ad approfittare delle amnesie difensive israeliane.

Scommessa 1; over 2.5: 1,55 con bet365

Moise Kean è il protagonista più atteso

Ai margini con la Juventus. Protagonista con la Fiorentina e, perché no, anche con l’Italia. Moise Kean è per certi versi costretto a fare gol, per ripagare la fiducia di Mister Spalletti. È di fatto uno dei favoriti da quote e pronostici Israele - Italia come marcatore del match. Alle sue spalle il napoletano Raspadori, che vuole ripetersi (questa volta magari con qualche assist) dopo il sublime gol del tris contro la Francia.

Scommessa 2; gol Kean: 2,60 con Betsson

Obiettivo primo posto: l’Italia deve vincere

Dopo il successo con i transalpini, per giunta in trasferta, l’Italia si propone come candidata numero uno per il primo posto. Lo confermano anche i pronostici Israele - Italia. Fondamentale, in questo senso, il successo in quel di Budapest: l'obiettivo è arrivare alla sfida con il Belgio a punteggio pieno e giocarsi tutto nel girone di ritorno.

Scommessa 3; Vittoria Italia: 2,00 con William Hill