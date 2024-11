In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter - Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 3 novembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Venezia

Il nostro pronostico Inter - Venezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-0 Inter 9.50 9.50 9.50 Segna Taremi 2.10 2.10 2.05 Pareggio 7.00 8.00 8.00

Come scommettere su Inter – Venezia: analisi match e pronostici

L’Inter è condannata a vincere. Il Venezia, invece, non ha niente da perdere. Questo, in estrema sintesi, lo stato d’animo delle due squadre in vista della sfida che chiuderà la domenica di Serie A (ma non il programma dell'undicesimo, all’insegna di altre tre gare nella giornata di lunedì).

I nerazzurri hanno l’obbligo dei tre punti, per tenere testa ad un Napoli che sta giocando letteralmente un campionato a parte. La truppa di Simone Inzaghi, a differenza dei campani, deve però anche pensare al prossimo importantissimo impegno di Champions: mercoledì, sempre a San Siro, c'è il forte Arsenal di Mikel Arteta.

Altri obiettivi per il Venezia, che sogna il colpaccio per mandare un altro messaggio chiaro alle pretendenti per la salvezza. Occhio, che quella guidata da Mister Di Francesco è squadra orgogliosa, come dimostrato con la recente rimonta ai danni dell'Udinese (doppio svantaggio e poi trionfo per 3-2).

Probabili formazioni Inter vs Venezia

Per i pronostici Inter – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebb-ero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi VENEZIA (3-4-2-1): F. Stankovic, Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter prenderà subito il largo: sarà poker nerazzurro

Parliamo di un testacoda, quindi nessuna sorpresa se parliamo di un’Inter decisamente favorita. I nerazzurri faranno anche un po’ di turnover (in difesa Bisseck, a centrocampo c’è Asllani), ma rimangono comunque più forti. Così, secondo i nostri pronostici Inter - Venezia è gara destinata a chiudersi con un perentorio 4-0.

Scommessa 1; risultato esatto 4-0 Inter: 9,50 bet365

Taremi, opportunità da sfruttare al meglio. Almeno un gol per l’iraniano

In estate Simone Inzaghi voleva un numero 9 di riserva di assoluto spessore: Marotta lo ha subito accontentato, portando in dote un centravanti dal profilo internazionale come Mehdi Taremi. L’iraniano questa volta parte titolare, complice anche il prossimo impegno di Champions: secondo le nostre previsioni, l’ex Porto realizzerà almeno un gol contro il Venezia.

Scommessa 2; segna Taremi: 2,10 con Sisal

Il risultato che non ti aspetti: pareggio a San Siro

L’Inter pensa alla Champions League e rischia seriamente di perdere punti preziosi in chiave Scudetto. Sì, perché il Venezia è squadra da non sottovalutare: in attacco Pohjanpalo è pronto a fare a sportellate, a centrocampo Nicolussi Caviglia si sta confermando regista dai piedi buoni e assolutamente adatto alla Serie A. Secondo il nostro pronostico, Inter - Venezia è gara che si chiuderà con un pareggio per certi versi sorprendente.

Scommessa 3; pareggio: 8,00 con William Hill