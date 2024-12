Pronostici Inter – Udinese e informazioni utili per scommettere: nerazzurri nettamente favoriti, ma i friulani non fanno regali

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di giovedì 19 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Udinese

Il nostro pronostico Inter- Udinese bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Inter 11.00 11.50 11.00 Alexis Sanchez segna l’ultimo gol 15.00 16.00 12.00 Pareggio 5.50 5.50 5.25

Come scommettere su Inter – Udinese: analisi match e pronostici

L’Inter è insaziabile: dopo il netto 6-0 contro la Lazio, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono imporre la loro legge anche in Coppa Italia. Dall’altro lato c’è una squadra da non sottovalutare come l’Udinese, ormai a metà dell’opera in chiave salvezza e sempre protagonista di prestazioni convincenti contro le big della Serie A.

Rispetto ma niente paura, ovviamente, per un’Inter che mai come quest’anno può vincere davvero tutto, forte di un organico che definire profondo è dire poco. Non a caso, il tecnico nerazzurro può optare per un ampio turnover: sembra certo l'utilizzo del portiere Martinez, del regista Asllani e dell'attaccante iraniano Taremi (anche lui in gol contro la Lazio). In casa Udinese, invece, c'è grande attesa per il ritorno in campo di Alexis Sanchez: il cileno, che è anche un grande ex della gara, dovrebbe scendere in campo nella ripresa.

Probabili formazioni Inter vs Udinese

Per i pronostici Inter – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Taremi, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Taremi, Correa. Allenatore: S. Inzaghi UDINESE (4-42): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, Thauvin. Allenatore: Runjaic

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter non si ferma più: agevole vittoria contro l’Udinese

Anche con qualche riserva in campo, l’Inter rimane una delle squadre più forti del panorama calcistico italiano. I nerazzurri imporranno la loro superiorità anche contro l’ottimo undici di Runjaic: secondo il nostro pronostico Inter-Udinese si chiuderà con un netto 3-1 a tinte nerazzurre. Occhio alle prestazioni di Carlos Augusto e Frattesi, due giocatori che farebbero comodo a tante big europee e che invece sono spesso costretti a guardare i compagni di squadra dalla panchina.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Inter: 11,00 con bet365

Alexis Sanchez, ritorno in grande stile per il cileno

Molti tifosi interisti lo ricorderanno per pochi gol, ma decisivi, come quello a fotofinish in Supercoppa Italiana (per giunta contro i rivali di sempre della Juventus). Anche questa volta, secondo la nostra previsione, Alexis Sanchez siglerà il gol che chiuderà la sfida.

Scommessa 2; Sanchez segna l’ultimo gol: 16,00 con Sisal

Impresa Udinese: la contesa si deciderà ai calci di rigore

L’Udinese, dicevamo, è squadra non sottovalutare. Lo dimostra l’ottimo rendimento in questa prima parte di stagione e la prova comunque convincente contro il Napoli (alla fine, però, è arrivata una sconfitta per 3-1). I friulani possono fare leva su un organico di spessore: Bijol in difesa è una certezza, Karlstrom è una delle sorprese del campionato e Thauvin è pur sempre un ex campione del mondo. Anche per questo, secondo il nostro pronostico Inter-Udinese si chiuderà in pareggio e la contesa di deciderà solo al termine dei calci di rigore.

Scommessa 3; Pareggio: 5,25 con William Hill