Pronostici Inter - Salisburgo e informazioni utili per scommettere: nerazzurri nettamente favoriti secondo gli esperti

In questo articolo i lettori troveranno i nsotri pronostici Inter - Salisburgo con tutte le informazioni utili per scommettere sulla Champions League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Salisburgo confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Champions League.

Si giocherà alle ore 18.45 di martedì 24 ottobre, allo Stadio San Siro, la partita tra Inter e Red Bull Salisburgo, valida per il terzo turno del girone D di Champions.

I nerazzurri arrivano a questa sfida galvanizzati dalla riconquista del primo posto in Serie A dopo la vittoriosa trasferta di Torino contro i granata, anche grazie al successo della Juventus sul campo del Milan.

Il Salisburgo al momento è secondo nella Bundesliga austriaca, a 4 punti dalla capolista Sturm Graz, ed ha collezionato nel girone di Champions League una sconfitta e una vittoria. L’unico precedente tra le due formazioni risale al lontano 1994, in occasione della finale di Coppa Uefa. La vecchia formula non prevedeva la finale unica, ma una gara di andata e una di ritorno. I nerazzurri riuscirono a vincere entrambe le sfide per 1-0 aggiudicandosi il trofeo.

I nostri pronostici Inter - Salisburgo

I nostri pronostici Inter- Salisburgo bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.50 2.50 2.50 Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro 4.00 4.10 4.00 Risultato esatto 3-1 Inter 11.00 11.50 11.00

Probabili formazioni Inter – Salisburgo

Per stilare dei pronostici Inter - Salisburgo vincenti, è necessario esaminare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Forson, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic.

Pochi gol tra le mura amiche

Dopo quella del Benfica, la difesa del Salisburgo è la peggiore del girone. Contro la Real Sociedad, gli austriaci sono andati sotto di due gol nei primi 30 minuti. Gli esperti attaccanti dell’Inter dovranno saper approfittare delle frequenti disattenzioni della retroguardia dei biancorossi. Interessante è la quota per l'over 3.5, mercato suggerito da alcuni pronostici Inter - Salisburgo.

Scommessa 1; over 3.5: 2,50 con bet365

L’anno del Capitano

E’decisamente l’annata di Lautaro Martinez. Mentre in passato, nonostante buone prestazioni in campo, l’argentino non riusciva a trovare la porta a volte per più giornate consecutive, questa stagione il numero 10 nerazzurro sembra aver trovato la giusta continuità. Capocannoniere in Serie A, già autore di un gol in Champions contro la Real Sociedad, Lautaro cerca il secondo sigillo nella massima competizione europea. Ed è sempre favorito dal pronostico del giorno, anche dalle quote marcatore Inter - Salisburgo.

Scommessa 2; Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro: 5,25 con Sisal

L’Inter vuole un’altra vittoria

Dopo aver pareggiato la prima partita in trasferta, l’Inter ha vinto in casa contro i portoghesi del Benfica. La squadra di Simone Inzaghi cerca la seconda vittoria casalinga di questa Champions e può approfittare del momento no del Salisburgo che, tra campionato e coppe, nelle ultime 4 partite ha conquistato appena 4 punti. Non dovrebbe essere troppo difficile, come confermano i pronostici Inter - Salisburgo degli esperti.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Inter: 2,40 con William Hill