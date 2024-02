In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 21.00 di venerdì 16 febbraio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 25esimo turno di Serie A.

Al Giuseppe Meazza di Milano va in scena il più classico dei testacoda. L’Inter lanciatissima verso il suo ventesimo titolo riceve la Salernitana ultima in classifica.

I nostri pronostici Inter – Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Salernitana bet365 Sisal William Hil Over 3.5 2.10 2.05 2.00 Risultato esatto 4-0 Inter 10.00 9.50 9.00 Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro 4.00 3.80 3.50

Come scommettere su Inter – Salernitana: analisi match e pronostici

Esordio da brividi quello di Fabio Liverani sulla panchina dei granata. Chiamato a sostituire l’esonerato Filippo Inzaghi, l’ex giocatore di Lazio, Fiorentina e Palermo farà visita alla prima della classe in un match – almeno per i bookmakers – dall’esito scontato.

Probabili formazioni Inter - Salernitana

Per i pronostici Inter – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Dia.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Prima contro ultima

La disparità di forze in campo è impressionante. Con le speranze di salvezza appese ad un filo sempre più sottile, e con il Sassuolo quartultimo distante 7 punti e con una gara in meno, la Salernitana fa visita alla capolista cercando di limitare i danni come può. La seconda peggior difesa, dopo quella del Frosinone, incontra uno dei migliori attacchi dei principali cinque campionati europei. I pronostici Inter – Salernitana prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; Over 3.5: 2,10 con bet365

Il miglior attacco

Con 55 reti segnate, l’Inter ha il terzo miglior attacco dei principali campionati europei, in una classifica guidata dalla corazzata Bayern Monaco (che però è secondo in Bundesliga) che finora anche grazie ad Harry Kane ha segnato 59 reti in 21 incontri disputati. Contro la tenera difesa della Salernitana i nerazzurri cercheranno di guadagnare posizioni in questa particolare classifica e i pronostici Inter – Salernitana prevedono la possibilità che il match si possa concludere con un risultato molto rotondo per i nerazzurri.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Inter: 9,50 con Sisal

Una probabile gara contratta

Stranamente a secco nelle ultime due vittorie dell’Inter, Lautaro Martinez è a caccia del suo ventesimo gol in campionato. Nei successi contro Fiorentina e Juventus il Toro, sempre generosissimo con squadra e compagni di reparto non è andato a rete. Autore di 4 gol nella gara d’andata, Lautaro Martinez vorrà sicuramente segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori e i pronostici Inter – Salernitana lo indicano come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro: 3,50 con William Hill