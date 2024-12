Pronostici Inter – Parma e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti, ma la squadra di Pecchia sogna un’altra impresa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di venerdì 6 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Parma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 9.00 9.25 9.50 Over 4,5 5.50 5.25 5.40 Pareggio 4.10 4.05 4.20

Ulteriori quote e pronostici Inter - Parma sono disponibili sulle piattaforme ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono dare un'occhiata a

la nostra guida ai top siti di scommesse sportive online in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e registrazione sul sito.

Come scommettere su Inter – Parma: analisi match e pronostici

Turno sulla carta agevole per l’Inter, che per due giorni (in attesa dell'impegno del Napoli) potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica. Le insidie, però, sono dietro l'angolo: il Parma non è squadra da sottovalutare e l'imminente impegno contro il Bayer Leverkusen in Champions League potrebbe influenzare la squadra e lo stesso Simone Inzaghi (che, però, non dovrebbe dare spazio a nessuna "riserva"). Occhio alle sorprese, insomma, anche se il precedente contro il Verona fa ben sperare in casa interista: al Bentegodi fu 5-0 con tanto di prestazione superlativa di un giocatore finito nel dimenticatoio come come El Tucu Correa.

I ducali, dal canto loro, sognano il secondo colpaccio nell'arco di una settimana: dopo il successo contro la Lazio, fare risultato contro i campioni d'Italia rappresenterebbe la classica ciliegina sulla sorta in chiave salvezza.

Probabili formazioni Inter vs Parma

Per i pronostici Inter – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inzaghi non si fida del Parma: titolari in campo e sarà vittoria larga

Antonio Conte ha dichiarato senza mezzi termini che l’Inter può fare leva su due squadre e tre quarti. Probabilmente è vero, considerando la qualità sterminata della rosa nerazzurra, ma a questo giro Simone Inzaghi dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare. Dimostrazione del fatto, forse, che il tecnico ex Lazio non si fida di un Parma veloce e che ama il bel gioco.

Rispetto, non paura. E non potrebbe essere altrimenti per una squadra come l'Inter, che può fare leva su Lautaro e Marcus Thuram, senza dimenticare l'uomo d'ordine Calhanoglu e un Bisseck che vuole confermarsi tra i giovani più interessanti del nuovo calcio tedesco. Tanta qualità: secondo il nostro pronostico Inter-Parma si chiuderà con un netto 3-0 dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Inter: 9,00 con bet365

Tanti gol e spettacolo allo stadio Giuseppe Meazza

L’attacco dell’Inter è fenomenale, e lo è anche se guarda ad una panchina nel segno di Taremi, Arnautovic e dello stesso Correa. Non scherza nemmeno il Parma, capace di rifilare tre gol alla Lazio e che ha trovato nell'italo-tunisino Haj Mohamed il sostituto ideale dello spagnolo Bernabé. In più i gialloblu possono fare affidamento sulla prima punta Bonny e sui velocisti Cancellieri e Mihaila. Alla luce di questi elementi, per la nostra previsione la gara in programma a San Siro sarà nel segno di almeno cinque gol complessivi.

Scommessa 2; over 4,5: 5,25 con Sisal

Inter, un pareggio che sa di sconfitta. Ancora un’impresa dei ducali

Il Parma si può accontentare di un pareggio, l’Inter assolutamente no. I ducali partiranno subito forte, sotto la guida dei centrocampisti Sohm e Keita e, in più, si affidano al forte difensore Delprato. Dal canto suo, l’Inter sarà condizionata (soprattutto da un punto di vista mentale) dal prossimo impegno in Champions. Per questo, secondo la nostra previsione Inter - Parma è gara destinata a chiudersi sul pari.

Scommessa 3; pareggio: 4,20 con William Hill