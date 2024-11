In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter - Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 10 novembre allo stadio San Siro.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Inter - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter- Napoli bet365 Unibet William Hill Vittoria Inter 1.85 1.86 1.88 Under 2,5 1.90 1.93 1.90 Vittoria Napoli 4.10 4.20 4.20

Come scommettere su Inter – Napoli: analisi match e pronostici

Grandissima sfida Scudetto tra Inter e Napoli. I nerazzurri sono ormai ad un solo punto dai campani guidati dall'ex Antonio Conte: una vittoria (la terza consecutiva in campionato) e ci sarebbe un controsorpasso in vetta che fino a poche settimane fa sembrava impronosticabile. L'impressione è che la squadra di Simone Inzaghi, reduce da tre vittorie di fila in Champions League, sia più pronta: non a caso i bookmakers danno i nerazzurri decisamente favoriti.

I pronostici, però, sono fatti anche per essere sovvertiti. Lo sa bene un Napoli che, finalmente, può fare di nuovo affidamento sul regista Lobotka. In più, riflettori puntati su un altro grande ex interista come Romelu Lukaku, voglioso di riconquistare il tricolore dopo la stagione avara di soddisfazioni con la maglia della Roma.

Probabili formazioni Inter vs Napoli

Per i pronostici Inter – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, vincere per riconquistare la vetta

L’Inter, dicevamo, sembra squadra più pronta dei dirimpettai partenopei. A centrocampo c'è un top player assoluto del calibro di Calhanoglu, decisivo in Champions contro l'Arsenal. Al suo fianco un Barella che vuole tornare protagonista, mentre sugli esterni occhio allo scatenato Dimarco.

A fare paura è soprattutto l'attacco: Lautaro Martinez sta tornando sui suoi standard, mentre Marcus Thuram è chiamato a ritrovare la retta via dopo un periodo di appannamento. Secondo i nostri pronostici, Inter - Napoli è gara che i nerazzurri vinceranno senza particolari problemi.

Scommessa 1; vittoria Inter: 1,85 con bet365

Sarà una gara bloccata: non ci saranno più di due gol nei novanta minuti

Troppo in ballo allo stadio San Siro. Prevediamo una gara magari ricca di emozioni, ma al tempo stesso bloccata: una sconfitta, inutile negarlo, potrebbe risultare decisiva nella corsa Scudetto. Secondo i nostri pronostici Inter - Napoli sarà nel segno di due gol al massimo, sintomo di due squadre che potrebbero accontentarsi anche di un pareggio.

Scommessa 2; under 2,5 : 1,93 con Unibet

Orgoglio Napoli: un successo per il sogno tricolore

Vero, la gara potrebbe essere bloccata. Ma il Napoli ha un’occasione d’oro: vincere, mettersi alle spalle la sconfitta con l’Atalanta, portarsi a +4 dall’Inter e lanciare un messaggio chiaro a tutte le altre pretendenti per lo Scudetto. Oltretutto, Mister Antonio Conte può fare leva su una formazione di spessore assoluto: in difesa Buongiorno sta vivendo una stagione superlativa, a centrocampo si rivede Lobotka ma il vero uomo in più è lo scozzese McTominay, mentre in attacco c’è un Kvaratskhelia in formato stagione 2022-23. Il sogno Scudetto, così, è tutt’altro che impossibile: secondo la nostra previsione, il Napoli riuscirà ad imporsi a San Siro.

Scommessa 3; Vittoria Napoli: 4,20 con William Hill