Pronostici Inter – Milan e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti per il quarto trionfo di fila

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Sergio Conceicao.

La partita, valevole per la finale di Supercoppa Italiana, si disputerà alle 20:00 di lunedì 6 gennaio allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad (Arabia Saudita).

I nostri pronostici Inter - Milan

Il nostro pronostico Inter - Milan bet365 Sisal William Hill Vittoria Inter + GOL 3.25 3.50 3.70 Pareggio 3.80 4.00 3.60 Vittoria Milan 5.00 4.75 4.20

Come scommettere su Inter – Milan: analisi match e pronostici

Inter e Milan si contendono la Supercoppa Italiana per la terza volta nella loro storia. Lunedì si romperà l’equilibrio: al momento, infatti, il bilancio parla di un trionfo a testa (nel 2011 vittoria milanista a Pechino, due anni fa nePtto 3-0 interista sempre a Riad).

Guardando a questa edizione del torneo, i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla forte Atalanta: risultato di 2-0, con doppietta di Dumfries, per giunta senza soffrire particolarmente. Una dimostrazione di forza evidente, nonostante i bergamaschi siano stati condizionati dall’assenza di Retegui e da alcune scelte audaci di Gasperini.

I rossoneri, invece, inevitabilmente condizionati dal recente avvicendamento in panchina, sono stati protagonisti di una prova d’orgoglio e all’insegna della fortuna al cospetto della Juventus. Gli uomini guidati da Sergio Conceicao hanno subito l’intraprendenza bianconera per 70 minuti, andando in svantaggio e rischiando di prendere anche il secondo. Poi gli episodi (rigore di Pulisic e clamoroso autogol di Gatti) hanno spianato la strada per la finale: sarà questa la genesi della svolta a tinte rossonere?

Probabili formazioni Inter vs Milan

Per i pronostici Inter – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Morata. Allenatore: S. Conceicao

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, un successo per esaltare l’ambiente e iniziare una fase nuova

Amici contro. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao sono amici dai tempi della Lazio, ma adesso c’è da lottare per un trofeo. Il primo in Italia (da tecnico) per il portoghese, l’ennesimo per il più giovane dei fratelli Inzaghi, che addirittura punta alla terza affermazione consecutiva in Supercoppa, la sesta da allenatore. Sulla carta, poi, l’Inter appare nettamente superiore e questo nonostante le assenze di Pavard, Acerbi e Marcus Thuram. Il centrocampo è sempre fenomenale e se Dumfries si trasforma in bomber, non ce n'è veramente per nessuno. Per il nostro pronostico Inter-Milan si chiuderà con il successo nerazzurro, ma con almeno un gol rossonero.

Scommessa 1: vittoria Inter + Gol: 3,25 con bet365

Conceicao è allenatore intelligente: finirà in pareggio

Milan fortunato contro la Juventus, ma comunque si è intravisto il carattere che vuole Conceicao. Negli ultimi venti minuti anche un piccolo assaggio di squadra brava a difendere e soffrire: potrebbe essere questa la chiave tattica della finalissima di Supercoppa, con i rossoneri in campo solo nominalmente con un modulo offensivo. I milanisti giocheranno molto compatti e non lasceranno spazi: secondo la nostra previsione, al triplice fischio la gara sarà sul pari. Si deciderà tutto ai calci di rigore.

Scommessa 2; pareggio: 4,00 con Sisal

Vittoria sorprendente del Milan

L’Inter sogna di agganciare la Juventus a quota 9 supercoppe e invece sarà raggiunto dal Milan CON 8 affermazioni. Pronostici sovvertiti: i rossoneri riusciranno subito a rialzare la testa dopo il periodo tutt’altro che entusiasmante con Paulo Fonseca in panchina. Occhio allo statunitense Pulisic e alla voglia di lasciare il segno di Morata e Abraham. In più, Reijnders vuole vincere la sfida a distanza con l’altro regista Calhanoglu. Secondo il nostro pronostico, Inter-Milan vedrà imporsi i rossoneri. Un nuovo inizio per Theo Hernandez e compagni.

Scommessa 3; Vittoria Milan: 4,20 con William Hill