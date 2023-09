In questo articolo i lettori possono trovare i nostri pronostici Inter - Milan per il derby più atteso della Serie A con confronto quote e consigli.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Andrà in scena allo Stadio San Siro, alle ore 18.00 di sabato 16 settembre la stracittadina tra Inter e Milan. Entrambe in vetta solitaria, entrambe a punteggio pieno, le due principali squadre di Milano sono in corsa anche per accaparrarsi la seconda stella.

I nostri pronostici Inter - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Inter - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto vittoria dell’Inter per 2 a 0 11.00 11.50 10.00 Christian Pulisic primo marcatore dell’incontro 6.00 12.00 9.00 Over 2.5 1.90 1.85 1.85

Per consultare ulteriori quote e mercati di scommessa dedicati al derby, consigliamo di visitare i siti scommesse sportive ufficiali. In più i lettori possono avere una panoramica su

i migliori bonus benvenuto sport nella nostra pagina dedicata

scoprire come funzionano i codici promozionali, come ad esempio il codice promozionale William Hill disponibile alla registrazione.

Come scommettere sul derby

Fiducia ai titolarissimi per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter dovrebbe confermare Sommer tra i pali e con il terzetto di difesa composto da Darmian, De Vrij (in vantaggio su Acerbi) e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Davanti il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Stefano Pioli, secondi i pronostici Inter - Milan, dovrebbe riproporre davanti a Maignan, al posto dello squalificato Tomori, Simon Kjaer. Compagni di reparto del danese saranno l'inamovibile Thiaw con Calabria sulla corsia di destra e con Theo Hernandez su quella mancina. A centrocampo Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In attacco il tridente formato da Pulisic, Giroud e Rafa Leao.

Probabili formazioni Inter-Milan

Per elaborare dei pronostici Inter - Milan vincenti, occorre conoscere la rosa delle due squadre che scenderanno in campo. Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare per la gara della quarta giornata di Serie A:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao.

Confrontare le quote vincente del derby Inter – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse per la stracittadina di Milano.

L’Inter segna e subisce pochissimo

Entrambe le formazioni arrivano a questo match a punteggio pieno. In quest’inizio di Campionato, le milanesi sono state sicuramente le due squadre che hanno espresso il calcio migliore. Sia Milan che Inter hanno segnato 8 reti, i nerazzurri non subendone alcuna, i rossoneri appena 2 in 3 partite giocate. L’impenetrabilità della difesa della squadra di Inzaghi, la rende leggermente favorita rispetto agli avversari. Il risultato esatto 2-0 in favore dell’Inter offre un interessante 11.00 su Bet365.

Scommessa 1: Risultato esatto 2-0 Inter 11,00 con bet365

Pulisic al Milan ha già trovato la sua dimensione

Con 2 gol nelle prime due giornate di campionato, il nuovo numero 11 del Milan si era presentato alla grande ai suoi nuovi tifosi. A Roma ci hanno pensato il solito Giroud e Rafa Leao con una deliziosa rovesciata. Sarà il primo derby per l’americano, che vorrà sicuramente mettere la sua firma sull’incontro come confermano i pronostici Inter - Milan relativi al mercato marcatori. Anche per questo potrebbe essere azzeccato puntare su Pulisic primo marcatore, proposto a 12,00 da Sisal.

Scommessa 2: Christian Pulisic primo marcatore 12,00 con Sisal

Un derby mai banale

L’Inter arriva alla stracittadina avendo vinto le ultime 4 sfide contro il Milan, considerando tutte le competizioni. Storicamente i nerazzurri non hanno mai ottenuto 5 successi consecutivi. Statistiche alla mano, l’Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Milan in Serie A, ben 251.

Scommessa 3: Over 2.5: 1,85 con William Hill