Guida al big match di domenica sera con le quote del derby e i pronostici Inter - Milan dei nostri esperti di scommesse.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 22 settembre allo stadio San Siro.

I nostri pronostici Inter - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Milan bet365 Sisal William Hill Vittoria Milan 5.00 5.25 5.00 Over 4,5 5.00 4.25 5.10 Risultato esatto 3-0 Inter 13.00 15.00 12.00

Come scommettere su Inter - Milan

L’Inter ha le sue solide certezze, soprattutto dopo la bella prova in Champions contro il Manchester City. Il Milan, invece, è costretto a vincere il derby per dare un segnale alle avversarie e anche alla stessa dirigenza rossonera: se da un lato la corsa Scudetto non prevede tentennamenti, dall’altro una sconfitta potrebbe portare all’esonero di Paulo Fonseca.

Ormai è chiaro, la posizione del tecnico portoghese è tutt’altro che solida, soprattutto dopo la prova scialba contro il Liverpool. Problemi, questi, che non ha il collega Simone Inzaghi, sempre più leader di una squadra che si sta imponendo anche tra le big europee.

Probabili formazioni Inter - Milan

Per i pronostici Inter – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan vuole una serata da protagonista

Fonseca e il Milan hanno un solo modo per scacciare i fantasmi delle ultime ore: vincere il derby con l’Inter. I pronostici Inter - Milan non sono con i rossoneri, ma è una sfida da in o out per l'allenatore. L’avversaria è di quelle veramente toste, ma i tre punti sono nei fatti un obbligo: servono, per questo, le giocate in velocità di Leao, la classe di Pulisic e i gol dell’ex juventino Morata. Sono loro tre che devono prendere la squadra per mano.

Scommessa 1; Vittoria Milan: 5,00 bet365

Ancora un derby milanese nel segno dei gol?

I tifosi dell’Inter hanno ancora davanti agli occhi l’incredibile 5-1 nerazzurro della scorsa stagione. L’impressione è che anche questo derby possa essere nel segno di tanti gol: da un lato parliamo di due attacchi decisamente forti (occhio ad un Lautaro Martinez in cerca del primo gol stagionale), dall'altro la difesa milanista non sta rispettando le attese (addirittura 9 reti subite in 5 gare tra campionato e Champions).

Scommessa 2; over 4,5: 4,25 con Sisal

Forse l’Inter è troppo forte per questo Milan. Occhio al 3-0 nerazzurro

La retroguardia rossonera fa acqua da tutte le parti. L’Inter, invece, ha un attacco ricco di alternative: se Lautaro non è in vena, può fare affidamento su elementi del calibro di Marcus Thuram e Taremi. Al momento il confronto sembra impari: attenzione, così, ad una eventuale e larga vittoria interista. In questo senso, propendiamo verso un 3-0 nerazzurro senza attenuanti stando ai nostri pronostici Inter - Milan.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Inter: 12,00 con William Hill