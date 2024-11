Pronostici Inter – Lipsia e informazioni utili per scommettere: i nerazzurri devono vincere per confermarsi tra le big europee

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Lipsia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter-Lipsia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Marco Rose.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 26 novembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter-Lipsia

Il nostro pronostico Inter - Lipsia bet365 Unibet William Hill Primo tempo/finale Pareggio/Inter 4.33 4.50 4.75 Over 3,5 2.37 2.38 2.37 Pareggio 4.33 4.65 4.70

Come scommettere su Inter – Lipsia: analisi match e pronostici

L'Inter vuole il quarto successo di fila in Champions. I nerazzurri puntano con decisione alla top 8, zona della classifica che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Per questo, gli uomini di Simone Inzaghi devono vincere le resistenze di un Lipsia in crisi nera: niente di impossibile, considerando anche l’andamento recente in campionato e il misero punto che separa Barella e compagni da un Napoli che non ha altro pensiero all’infuori dello Scudetto.

Da un lato, così, i campioni d'Italia si ritrovano a vivere un momento esaltante, che si spiega anche con il pokerissimo contro il Verona, nonostante le tante seconde linee in campo. Dall'altro lato, in quel di San Siro arriva un Lipsia condizionato dalle pesanti assenze, una su tutte quella di Xavi Simons, e da risultati sempre più negativi. La squadra di Marco Rose è ancora a quota zero punti in Champions League e ha rallentato maledettamente pure in Bundesliga (un punto nelle ultime tre gare e vetta lontana otto lunghezze). Situazione veramente difficile.

Probabili formazioni Inter vs Lipsia

Per i pronostici Inter – Lipsia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Lukeba; Henrichs, Seiwald, Kampl, Nusa; Baumgartner, Sesko; Openda. Allenatore: Rose.

Inter in grandissima forma, ma ci sarà da soffrire

L’Inter si sta confermando squadra di spessore assoluto, ma anche contro un Lipsia incerottato e deluso ci sarà da lottare. I tedeschi hanno assoluto bisogno di una vittoria per sperare ancora in una (difficile) qualificazione ai play-off e potrebbero partire fortissimo. Così, secondo il nostro pronostico Inter-Lipsia è sfida che sarà ferma sul pari al termine del primo tempo e che nel finale vedrà comunque avanti i nerazzurri.

Scommessa 1; Primo tempo/Finale Pareggio/Inter: 4,33 con bet365

Nerazzurri senza limiti in attacco, ma il Lipsia ha Sesko

L’attacco dell’Inter fa letteralmente paura: Lautaro Martinez vuole lasciare il segno dopo essersi messo alle spalle i recenti problemi fisici, Marcus Thuram è una garanzia e le alternative Arnautovic e Taremi sarebbero titolari in tante big d’Europa. Aggiungiamoci gli inserimenti di Dimarco e Barella e capiamo subito il potenziale offensivo dei nerazzurri, che dopo la cinquina contro il Verona non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Dall’altro lato c’è il Lipsia di Sesko e Openda, due tra gli attaccanti più interessanti del panorama internazionale. Elementi fortissimi e prolifici: per questo, per il nostro pronostico Inter-Lipsia sarà nel segno di almeno quattro gol totali.

Scommessa 2; over 3,5: 2,37 con Unibet

Tedeschi incerottati e in crisi. Ma non manca l’orgoglio

Non c’è Xavi Simons, ma l’attacco ospite non va sottovalutato, anche alla luce della presenza di Baumgartner e del talento norvegese Antonio Nusa. Secondo la nostra previsione i tedeschi tireranno fuori gli artigli e alla fine riusciranno a strappare un pareggio. Un risultato che servirà a poco in ottica di classifica, ma che potrebbe segnare un nuovo inizio per un Lipsia che deve tornare a dire la sua in Bundesliga.

Scommessa 3; pareggio: 4,60 con William Hill