In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Juventus, quote dei bookmakers e analisi del big match delle ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di cartello della 23esima giornata di Serie A.

Ritornati in testa, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi vogliono conquistare una vittoria per provare a prendere il largo ed avvicinarsi sempre di più alla loro seconda stella.

I nostri pronostici Inter – Juventus

Il nostro pronostico Inter - Juventus bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.05 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.50 Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro 4.00 4.00 3.70

Come scommettere su Inter – Juventus: analisi match e pronostici

Dopo aver conquistato una caparbia vittoria contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, l’Inter ospita la seconda in classifica Juventus, in uno scontro diretto che potrebbe voler dire moltissimo più per il morale che per i punti in palio.

Probabili formazioni Inter - Juventus

Per i pronostici Inter – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

– Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot (Miretti), Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le due migliori difese

Sarà scontro tra le prime della classe quello che avrà luogo nel posticipo di San Siro. Di fronte due squadre che subiscono pochissime reti ma che ne segnano in quantità. Cifra tonda per l’Inter che è arrivata a 50 gol messi a segno, mentre la Juventus ne ha segnate 14 in meno. Formazioni specchio, con entrambi gli allenatori fedeli al loro 3-5-2, i due tecnici faranno a gara ad annullare il gioco avversario, logico quindi aspettarsi, anche secondo i pronostici Inter – Juventus, una gara bloccata sul pareggio nei primi 45 minuti.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

La tattica di Allegri

Da sempre maestro nell’interdizione, contro l’Inter a San Siro Max Allegri dovrà fare moltissima leva sul suo tatticismo per poter riuscire a portare a casa un punto che regalerebbe senza dubbio speranze ai tifosi. Un pareggio contro la prima della classe sarebbe chiaramente un risultato prezioso per i bianconeri e, vista com’è finita la partita dell’andata, ci sono buone possibilità che la partita finisca in parità. Dato l'equilibrio tra le due squadre, alcuni pronostici Inter - Juve suggeriscono un pareggio come risultato.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

La continuità di Vlahovic

Contro l’Empoli la sua dodicesima rete in campionato non è servita per regalare la vittoria alla Juventus. Dusan Vlahovic tuttavia, vuole approfittare del suo particolare momento di forma per provare a disinnescare l’attenta difesa nerazzurra e cercare di mettere a segno la sua 13esima rete. I pronostici Inter – Juventus indicano il serbo come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 3,70 con William Hill