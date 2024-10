In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 27 ottobre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Juventus

Il nostro pronostico Inter - Juve bet365 Betsson William Hill Risultato esatto: 2-2 19.00 20.00 17.00 Segna Federico Dimarco 6.50 7.00 8.00 Vittoria Juventus 5.00 5.00 5.00

Come scommettere su Inter – Juventus: analisi match e pronostici

Una vittoria, per evitare la fuga dello scatenato Napoli di Antonio Conte. Questa la missione comune di Inter e Juventus, protagoniste di un derby d’Italia che come al solito regalerà emozioni e sorprese. A confronto due squadre dalla classifica simile ma che vengono da momenti diversi: l'Inter ha raccolto fin qui 17 punti, viene da tre successi consecutivi in campionato e in Champions League è riuscita a vincere le resistenze dello stoico Young Boys. La Juventus, invece, deve leccarsi le ferite dopo la brutta prestazione (con annessa sconfitta) al cospetto di uno Stoccarda tutt'altro che irresistibile, mentre in campionato - dove ha raccolto 16 punti - deve fare i conti con un attacco che non riesce proprio a pungere.

In comune le due squadre hanno un'infermeria che inizia a farsi sempre più affollata. I nerazzurri, recuperato l'ex Napoli Zielinski, devono fare i conti con le assenze di Calhanoglu, Carlos Augusto e Acerbi. Più lunga la lista a tinte bianconere, come certificano le defezioni di Koopmeiners, Nico Gonzalez, Bremer e Milik e le condizioni da valutare di Douglas Luiz.

Probabili formazioni Inter vs Juventus

Per i pronostici Inter – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Fagioli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sarà una gara combattuta e spettacolare: occhio al 2-2

Entrambe le squadre puntano alla vittoria, dicevamo, ma il pareggio non è da escludere. L’impressione, però, è che non sarà una gara senza gol: Lautaro Martinez e Marcus Thuram promettono spettacolo e potrebbero avere vita facile al cospetto di una difesa bianconera orfana del pilastro Bremer. Dal canto suo, la Juventus potrebbe dare il meglio di sé al cospetto di una squadra che difficilmente si chiuderà in difesa: riflettori su Yildiz, che tornerà ad agire da rifinitore puro, e su un Dusan Vlahovic in cerca di riscatto.

Alla luce di questi elementi, secondo i nostri pronostici Inter - Juventus è gara che si chiuderà con uno spettacolare 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 19,00 con bet365

Federico Dimarco cuore nerazzurro: sarà lui a decidere il match?

Non c’è più da sorprendersi se gli addetti ai lavori di tutto il mondo ritengono Dimarco uno dei migliori esterni del calcio internazionale. Il numero 32 nerazzurro si sta confermando su livelli altissimi: secondo la nostra previsione, il laterale della Nazionale siglerà un gol durante questo attesissimo derby d’Italia.

Scommessa 2; segna Federico Dimarco: 7,00 con Betsson

Juventus, una vittoria prestigiosa per dimenticare il martedì di Champions

L’Inter è decisamente superiore, ma la Juventus è un cantiere aperto e in evoluzione. Soprattutto, parliamo di una squadra imprevedibile: sugli esterni occhio a Cambiaso, Conceicao e al giovane Mbangula, che Thiago Motta dovrebbe rilanciare dopo le tante panchine delle ultime settimane. Occhio anche alle situazioni su calcio inattivo e nello specifico alle torri Gatti e Vlahovic. Secondo i nostri pronostici Inter - Juventus è gara che i bianconeri possono vincere, riaprendo definitivamente il discorso Scudetto.

Scommessa 3; vittoria Juventus: 5,00 con William Hill