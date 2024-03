Pronostici Inter – Genoa e informazioni utili per scommettere: partita senza storia secondo i bookmakers

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Genoa, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di lunedì 5 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nerazzurri e grifoni, partita che chiuderà – di fatto – la 27esima giornata di Serie A.

Dopo aver strapazzato l’Atalanta battendola per 4 a 0, l’Inter ospita il Genoa in un match, almeno secondo i bookmakers, dall’esito scontato.

I nostri pronostici Inter – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Genoa bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez primo marcatore dell’incontro 4.00 3.75 3.30 Risultato esatto 4-0 Inter 12.00 12.50 13.00 Over 3.5 3.00 2.65 2.75

Per confrontare ulteriori quote Inter - Genoa e pronostici i giocatori possono visitare direttamente i siti scommesse online ufficiali.

nella nostra pagina dedicata alle migliori promo quote maggiorate

nella nostra guida al codice promozionale Betnero, bonus benvenuto e servizi del bookmaker.

Come scommettere su Inter – Genoa: analisi match e pronostici

Trasferta complicata quella per i rossoblu allenati da Alberto Gilardino. Reduci dalla bella vittoria per 2 a 0 ai danni dell’Udinese, i liguri fanno visita alla capolista in un match che sembra essere senza storia.

Probabili formazioni Inter - Genoa

Per i pronostici Inter – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lasciarsi alle spalle gli ultimi minuti di Cagliari

Arrivato a 23 reti in campionato, il capitano dell’Inter è seriamente intenzionato a provare a battere il record di gol detenuto da Ciro Immobile e Gonzalo Higuain. Con ancora 12 partite a disposizione, Lautaro Martinez ha bisogno ancora di segnare 13 gol per raggiungere i due recordman che riuscirono a segnare la bellezza di 36 reti. Il numero 10 nerazzurro ha numeri e sorte dalla sua e potrebbe anche decidere di provare a battere lo storico record. Di fatto è favorito dalle quote marcatore Inter - Genoa.

Scommessa 1; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 4,00 con bet365

Il miglior attacco d’Europa

Con 67 gol fatti, quello degli uomini allenati da Simone Inzaghi è il miglior attacco dei 5 principali campionati europei. Intenzionati a mantenere questa media mostruosa, i nerazzurri cercano l’ennesima goleada contro l’avversario di turno. Per questo motivo i pronostici Inter – Genoa prevedono un altro poker da parte dei meneghini.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Inter: 12,50 con Sisal

Una forma strepitosa

L’Inter, tra campionato e coppe, ha vinto tutte le partite che ha giocato nel 2024. La corazzata nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi che è stato capace di creare la macchina perfetta, dall’inizio del nuovo anno ha concesso soltanto 4 gol agli avversari, segnandone la bellezza di 30. Reduce da 3 partite consecutive vinte per 4 a 0, è lecito supporre che anche la partita contro il Genoa possa farci assistere ad un match ricco di gol, come confermano i pronostici Inter - Genoa.

Scommessa 3; over 3.5: 2,75 con William Hill