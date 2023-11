Qui i lettori troveranno i nostri pronostici Inter - Frosinone con confronto quote dei siti di scommesse ed informazioni sul match di Domenica.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Frosinone confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la partita che chiuderà di fatto la dodicesima giornata di Serie A il match tra Inter e Frosinone, match che si giocherà ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano.

Simone Inzaghi, si affiderà al solito 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Esterni di centrocampo saranno Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, favorito in mezzo al campo. In difesa Darmian, Acerbi e Bastoni a protezione di Sommer.

I ciociari dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Il tridente d’attacco sarà formato da Soulé, Cheddira e Baez. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Mazzitelli, Barrenechea e Reinier. In difesa spazio a Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza con Turati a difendere la porta dei giallazzurri.

I nostri pronostici Inter - Frosinone

I nostri pronostici Inter - Frosinone bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro 4.00 3.90 3.25 Pareggio alla fine del 1° tempo 3.00 3.00 2.90 Risultato esatto 3-0 Inter 8.00 8.00 7.50

Probabili formazioni Inter – Frosinone

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Segna sempre lui

Anche contro il Salisburgo in Champions League, è toccato a Lautaro il compito di togliere le castagne dal fuoco all’Inter, e regalare la qualificazione ai nerazzurri. Protagonista finora di una stagione eccezionale, il numero 10 argentino vuole andare a segno anche contro il Frosinone. Cosa che secondo i pronostici e quote marcatore Inter - Frosinone, farà.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 4,00 con bet365

Il Frosinone per l’impresa

Reduci da due vittorie per 2 a 1 tra campionato e Coppa Italia i ciociari cercano l’impresa contro l’Inter. Quella degli uomini di Di Francesco non sarà certo una trasferta semplice, ma i giallazzurri ce la metteranno tutta per portare a casa un risultato utile. Inutile dire che per i pronostici Inter - Frosinone è la squadra di casa la favoritissima.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 3,00 con Sisal

La superiorità dei nerazzurri

La distanza in classifica è notevole, e ci si aspetta una partita senza storia. Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo, per i nerazzurri non dovrebbe essere difficile conquistare la vittoria contro il Frosinone. Secondo i pronostici Inter - Frosinone, la differenza reti sarà importante.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Inter: 7,50 con William Hill