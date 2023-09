In questa pagina si possono consultare i pronostici Inter - Fiorentina e confrontare le quote del match della terza giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse offrono le migliori quote ed i consigli sulle scommesse per la partita Inter - Fiorentina, terza giornata del Campionato di Serie A.



Domenica 3 settembre alle ore 18.30 a San Siro si giocherà la partita tra Inter e Fiorentina. Forti di un travolgente inizio di campionato, i nerazzurri ospitano la formazione viola, reduce da un pareggio contro un brillante Lecce.



I nerazzurri, a punteggio pieno, la scorsa giornata hanno vinto 2 a 0 in trasferta contro il Cagliari di Claudio Ranieri grazie alle reti di Denzel Dumfries e del capitano Lautaro Martinez.



La Fiorentina, dopo il sontuoso 4 a 1 di Genoa ha subìto una sorprendente rimonta da parte dei salentini che, sotto di 2 a 0 al Franchi, sono riusciti ad agguantare il pareggio al 76esimo grazie ad un gol di Nikola Krstovic.

L’Inter non dovrebbe apportare grossi cambiamenti rispetto alla formazione che ha vinto le ultime due partite. Davanti a Sommer ci sarà il solito terzetto difensivo composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco agiranno sugli esterni, mentre in mezzo Mkhitaryan ha smaltito la botta presa alla Sardegna Arena e guiderà la mediana con Barella e Calhanoglu. In avanti confermatissimo il duo offensivo composto da Lautaro e Thuram. Prima convocazione per Sanchez e Pavard, da valutare invece Acerbi.



In casa Fiorentina sono da valutare le condizioni di Barak, Sabiri e Ikoné, mentre sarà out Castrovilli. Largo dunque a Parisi, Quarta, Milenkovic e Dodo a protezione di Terracciano, mentre a centrocampo spazio al duo Arthur-Duncan. In avanti ci sarà Beltran supportato da Gonzalez, Bonaventura e Kouamé.



Le probabili formazioni:



INTER (3-5-2) - Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.



FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzales, Bonaventura, Kouamé; Beltran.



I nostri pronostici per Inter – Fiorentina



I nostri pronostici Inter - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Marcus Thuram primo marcatore 4.33 5.50 4.33 Risultato esatto 1-0 8.00 7.25 7.50 Doppia chance X2 2.20 2.17 2.20

Nel nome del padre





Marcus Thuram si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una partita di sostanza contro il Monza e con uno splendido assist per Denzel Dumfries contro il Cagliari. I tifosi nerazzurri aspettano con fiducia la sua prima marcatura con la maglia dell’Inter.

Scommessa 1: Marcus Thuram primo marcatore: 4,33 con bet365

Un segnale al campionato



L’Inter vuole dare un forte segnale al campionato. I nerazzurri sono fortemente intenzionati a conquistare la seconda stella e finalmente hanno un Lautaro Martinez conscio e consapevole dei propri mezzi. Con l’acquisto di Benjamin Pavard e con il ritorno di Alexis Sanchez, entrambi già a disposizione di Mister Inzaghi contro i viola, l’Inter mette in campo una rosa di qualità e compattezza.

Scommessa 2: risultato esatto 1-0: 7,25 con Sisal



L’outsider viola

La Fiorentina non ha certamente intenzione di andare al Meazza e lasciarsi travolgere dalla squadra di Inzaghi. La formazione allenata da Vincenzo Italiano ha già sconfitto l’Inter a Milano lo scorso aprile, interrompendo una serie di 11 risultati utili consecutivi da parte dei nerazzurri. I gigliati faranno di tutto per ripetere la stessa performance della scorsa stagione.

Scommessa 3: doppia chance X2: 2,20 con William Hill.