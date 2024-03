Pronostici Inter – Empoli e informazioni utili per scommettere: match senza storia per i bookmakers, nerazzurri nettamente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Empoli, quote dei bookmakers e analisi del posticipo di lunedì 1° aprile alle ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra meneghini e toscani.

Riprende la corsa dell’Inter, sempre più lanciata verso il suo ventesimo scudetto. Sulla sua strada l’Empoli di Davide Nicola impegnata in un match che, a detta dei bookmakers, sembra avere un esito scontato.

I nostri pronostici Inter – Empoli

Il nostro pronostico Inter - Empoli bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.30 2.20 2.25 Risultato esatto 4-0 Inter 11.00 10.00 11.00 Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro 3.75 3.80 3.50

Come scommettere su Inter – Empoli: analisi match e pronostici

A un punto dalla zona retrocessione, un Empoli reduce da 3 sconfitte consecutive viene ospitato dalla prima della classe. Gli uomini di Nicola cercheranno di fare di tutto per contenere la corazzata nerazzurra nel disperato tentativo di tornare in Toscana con un pareggio che avrebbe il sapore di una vittoria.

Probabili formazioni Inter - Empoli

Per i pronostici Inter – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Kovalenko, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il secondo miglior attacco d’Europa

Con 71 gol segnati, quello dell’Inter dopo quello del Bayern Monaco (ancora raggiungibile a quota 78), è il secondo miglior attacco d’Europa. I nerazzurri possono contare su una batteria d’attaccanti di prim’ordine, tra cui il capocannoniere del torneo Lautaro Martinez, ed è anche per questo motivo che i pronostici Inter – Empoli prevedono la possibilità di assistere ad un match in cui si segneranno più di 3 reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,30 con bet365

Avvicinarsi al tricolore

A nove giornate dalla fine, alla squadra di Inzaghi mancano 14 punti allo Scudetto, con un vantaggio di +14 sul Milan primo inseguitore. Una vittoria contro l’Empoli proietterebbe ulteriormente i nerazzurri verso la storica seconda stella. E secondo i pronostici Inter - Empoli, la vittoria in casa è estremamente probabile.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Inter: 10,00 con Sisal

Lautaro vuole interrompere il digiuno

Lautaro Martinez non segna in campionato da più di un mese. L’ultimo gol del capitano nerazzurro infatti risale alla partita contro l’Atalanta datata 28 febbraio, quando l’attaccante argentino diede il suo contributo al 4 a 0 finale. Da allora è iniziato il digiuno del numero 10 che spera di interrompere questo trend andando a segno contro l’Empoli. Resta comunque favorito dalle quote marcatori Inter - Empoli.

Scommessa 3; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill