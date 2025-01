Pronostici Inter – Empoli e informazioni utili per scommettere: nerazzurri in flessione ma decisamente favoriti contro i toscani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri pronostici Inter - Empoli

Il nostro pronostico Inter - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Inter 7.50 6.75 8.00 Pareggio + GOL 7.50 8.75 8.50 Thuram segna due o più gol 6.00 5.50 7.50

Come scommettere su Inter – Empoli: analisi match e pronostici

Esiste solo la vittoria per l’Inter campione d’Italia. I nerazzurri vengono dal deludente 2-2 di San Siro contro il Bologna, che fa il paio con la sconcertante prestazione nel secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri non possono permettersi un'altra uscita a vuoto: vero, c'è sempre la gara con la Fiorentina da recuperare, ma il Napoli - adesso lontano tre punti - potrebbe approfittarne per provare la prima vera fuga Scudetto. Momento delicato per gli uomini di Simone Inzaghi, che devono anche pensare alla sfida di mercoledì prossimo in Champions League: in casa dello Sparta Praga saranno in palio punti fondamentali per conquistare la top 8 della fase campionato.

Tutt'altri obiettivi per l'Empoli di Mister D'Aversa, protagonista prima di un avvio di stagione fenomenale (si parlava addirittura di Europa) e ora ad appena due punti dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque giornate i toscani hanno raccolto solo un punto: insieme ai cugini della Fiorentina sono la squadra che hanno fatto peggio in questo periodo. Un segnale allarmante. Serve dunque un'impresa per tornare a correre: riflettori sul rientrante Fazzini, giocatore che meriterebbe una chance in una big ma che prima è chiamato a portare per mano una squadra in evidente difficoltà.

Probabili formazioni Inter vs Empoli

Per i pronostici Inter – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Giu. Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Inter troppo superiore: a San Siro sarà 3-0

Il pareggio con il Bologna è stato solo un incidente di percorso, oltretutto al cospetto di una squadra di spessore. Contro l’Empoli, invece, l’Inter riuscirà ad imporsi senza particolari problemi, affidandosi ancora una volta al ritrovato Lautaro Martinez e alle geometrie del rientrante Mkhitaryan. Secondo il nostro pronostico Inter-Empoli si chiuderà con un netto 3-0 a tinte nerazzurre.

Scommessa 1: Risultato esatto 3-0 Inter: 7,50 con bet365

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter: Napoli in fuga?

Momento no per l’Inter, che incapperà nel secondo pareggio consecutivo a San Siro. I nerazzurri stanno vivendo un momento di flessione e i toscani sono pronti ad approfittarne: occhio alle ambizioni del già citato Fazzini e alla voglia di Colombo di fare bella figura nel suo ex stadio (è cresciuto nel Milan). Secondo la nostra previsione le due squadre sigleranno almeno un gol a testa.

Scommessa 2; Pareggio + GOL: 8,75 con Sisal

Marcus Thuram porta per mano la truppa nerazzurra

Marcus Thuram insegue il primo gol del 2025, per riportarsi avanti nella classifica cannonieri e rispondere così all'atalantino Retegui. Secondo il nostro pronostico Inter-Empoli sarà segnata da almeno due gol dell'attaccante della nazionale francese, chiamato a portare per mano la squadra in un momento difficile.

Scommessa 3; Thuram segna almeno 2 gol: 7,50 con William Hill