Pronostici Inter – Como e informazioni utili per scommettere: i nerazzurri

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Como, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 23 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Como bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-1 Inter 17.00 18.00 19.00 Pareggio 6.00 6.00 6.00 Gol Belotti 6.50 5.00 6.50

Come scommettere su Inter – Como: analisi match e pronostici

Vincere ancora, per non perdere contatto con la vetta della classifica. Questo l’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi che, dopo l’agevole successo in Coppa Italia contro l’Udinese, è chiamata a vincere le resistenze di un Como mai domo. Se contro i friulani i campioni d’Italia hanno proposto una formazione ricca di seconde linee (buone le risposte di Arnautovic e Asllani, entrambi in gol), in campionato i nerazzurri si presenteranno con il migliore vestito possibile.

Non una buona notizia per il Como di Mister Fabregas, che spera in un'altra serata da sogno dopo il clamoroso successo ai danni della Roma di Claudio Ranieri. Oltretutto, ormai è chiaro: per la salvezza, considerando il grande equilibrio del campionato, servono anche risultati inaspettati.

Probabili formazioni Inter vs Como

Per i pronostici Inter – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Goldaniga, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Goleada dell’Inter: i nerazzurri vogliono la vetta

Inter insaziabile: dopo il successo in Coppa Italia, i nerazzurri si ripeteranno anche in campionato. Niente da fare per il Como: con i suoi titolarissimi, al netto dei forfait di Barella e Acerbi, la compagine interista non si farà sorprendere dalla volenterosa truppa di Cesc Fabregas. Sugli scudi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma occhio anche all’ex napoletano Zielinski, in cerca del terzo gol in questo campionato. Secondo il nostro pronostico, Inter-Como si chiuderà con un netto 4-1 a tinte nerazzurre.

Scommessa 1; Risultato esatto 4-1 Inter: 17,00 con bet365

Occhio alle sorprese: punto pesantissimo per il Como

Il Como visto contro la Roma merita assolutamente rispetto. I lariani vogliono ripetersi anche a San Siro e, secondo la nostra previsione, riusciranno addirittura a portare a casa un punto. Oltretutto, parliamo di una squadra che in attacco può fare affidamento sulla classe di Nico Paz e sull’imprevedibilità di Strefezza. Insomma, attenzione alle sorprese.

Scommessa 2; pareggio: 6,00 con Sisal

Belotti, il “Gallo” sta tornando. Ancora un gol per l’ex granata

Andrea Belotti vuole mettersi alle spalle una serie di stagioni tutt’altro che esaltanti. L’ex Torino e Roma ha tutta l’intenzione di tornare grande: parliamo oltretutto di un campione d’Europa, non dell’ultimo arrivato. Secondo il nostro pronostico Inter-Como sarà all’insegna di almeno un gol del “Gallo” Belotti.

Scommessa 3; gol Belotti: 6,50 con William Hill