Pronostici Inter – Bologna e informazioni utili per scommettere: nerazzurri per lo sprint Scudetto, ma gli emiliani non staranno a guardare

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter-Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di mercoledì 15 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Bologna

Il nostro pronostico Inter - Bologna bet365 Sisal William Hill Primo tempo/Finale Pareggio/Inter 4.00 4.10 4.50 Frattesi segna l’ultimo gol 12.00 13.00 7.50 Pareggio 4.20 4.50 4.50

Come scommettere su Inter - Bologna

L'Inter non ha alternative alla vittoria: i nerazzurri devono portarsi ad un solo punto dal Napoli capolista, in attesa di recuperare (presumibilmente a febbraio) l'altra gara con la Fiorentina. Lautaro Martinez e compagni sono però chiamati ad una prestazione più convincente rispetto a quella messa in campo contro il Venezia: in terra lagunare è arrivato un successo preziosissimo, con ottima prova della difesa (non a caso la gara è stata sbloccata da Darmian) e il solo Asllani protagonista di un'ottima prestazione se si guarda dal centrocampo in su. Contro una squadra che punta all'Europa come il Bologna, servirà certamente qualcosa in più.

Gli uomini di Vincenzo Italiano, dal canto loro, devono dimenticare la delusione della vittoria sfumata all'ultimo secondo contro la Roma, che ha fatto seguito alla sconfitta interna contro il Verona. Punti importantissimi persi per strada, per un Bologna che deve assolutamente ridurre il gap dalla Lazio quarta in graduatoria: si tratta di 7 punti, ma i felsinei hanno giocato due gare in meno. Di certo, fare risultato in casa dell'Inter di Simone Inzaghi non è una missione semplice: negli ultimi quattro scontri diretti a San Siro si contano un pareggio (2-2 dell'anno scorso) e tre vittorie nerazzurre con tanto di due 6-1 consecutivi tra il 2021 e il 2022. Nel luglio 2020 successo per 1-2 del Bologna con reti di Barrow e Juwara.

Probabili formazioni Inter vs Bologna

Per i pronostici Inter – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

: Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Taremi, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, vittoria fondamentale: Napoli a -1

L’Inter è, almeno sulla carta, nettamente superiore al Bologna. Nonostante una serie di assenze pesanti (vedi alle voci Calhanoglu e Mkhitaryan), Simone Inzaghi proporrà un undici come al solito nel segno della qualità: a centrocampo, questa volta, non dovrebbe esserci Zielinski, ma Frattesi, mentre l'attacco sarà ancora una volta guidato da Lautaro Martinez. Secondo il nostro pronostico Inter-Bologna sarà nel segno di un primo tempo equilibrato e chiuso sul pareggio. Nella ripresa i nerazzurri riusciranno a trovare il vantaggio, conquistando poi tre punti fondamentali in chiave Scudetto.

Scommessa 1: Primo tempo/finale Pareggio/Inter: 4,00 con bet365

Frattesi vuole (finalmente) prendersi l’Inter

Frattesi è alla seconda stagione con l'Inter, ma ancora non è riuscito ad imporsi tra i titolarissimi. Incassata la fiducia di società e allenatore (non ci sarà la sua cessione a gennaio), l'ex Sassuolo può pensare solo al campo: probabilmente giocherà dall'inizio e secondo la nostra previsione realizzerà il gol che chiuderà l'incontro.

Scommessa 2; Frattesi segna l’ultimo gol: 13,00 con Sisal

Successo per la Champions: rinascita Bologna

Un punto che servirà più al Bologna (considerando l’andamento lento delle altre pretendenti Champions). L’Inter, invece, non potrà dirsi soddisfatta, alla luce di un Napoli lontano 3 punti e protagonista di prove sempre più convincenti. Anche questa volta, come a Venezia, l’attacco nerazzurro non riuscirà ad essere incisivo: la difesa degli ospiti riuscirà a tenere botta, nonostante la pesante assenza di Lucumì (squalificato). A centrocampo bella sfida tra Barella e Freuler. Secondo il nostro pronostico Inter-Bologna si chiuderà dunque con un pareggio che non farà felici gli uomini di Simone Inzaghi.

Scommessa 3; Pareggio: 4,50 con William Hill