In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Benfica con confronto quote dei bookmakers e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Benfica confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Champions League.

Lo Stadio San Siro di Milano, martedì 3 ottobre alle ore 21.00 ospiterà il match tra Inter e Benfica, valido per la seconda giornata di Champions del Gruppo D.

I nostri pronostici Inter - Benfica

I nostri pronostici Inter - Benfica bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.30 2.50 2.30 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.40 Risultato esatto 2-0 8.50 10.00 8.50

Come scommettere su Inter - Benfica: pronostico e analisi match

I nerazzurri hanno pareggiato la prima partita contro la Real Sociedad a San Sebastiàn e faranno il loro esordio in Champions tra le mura amiche. Il Benfica, al momento secondo in Primeira Liga ad un punto dai cugini dello Sporting, nella prima giornata di Champions ha perso per 2 a 0 a Lisbona contro il Salisburgo.

Simone Inzaghi può fare affidamento su una rosa quasi al completo, con l'eccezione rappresentata da Aranutovic e che ha rimediato un grave infortunio muscolare e da Frattesi acciaccato. Possibile ricorso al 3-5-2 con Lautaro Martinez e Thuram di punta e Dimarco e Dumfries sulle corsie.

Il Benfica deve rinunciare allo squalificato Antonio Silva, espulso col Salisburgo. Solito 4-2-3-1 per i portoghesi con l'ex Juventus Di Maria titolare con Rafa Silva e il grande ex Joao Mario, alle spalle della punta Musa.

Probabili formazioni Inter - Benfica

Per dei pronostici Inter - Benfica accurati, è importante conoscere le probabili formazioni delle squadre che scenderanno in campo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.

Confrontare le quote vincente Inter - Benfica permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La forza del Toro

Autore del poker che ha messo k.o. la Salernitana in campionato, Lautaro Martinez sta attraversando un periodo di forma eccezionale. Autore finora di 10 gol stagionali, l’argentino, a 26 anni, è nel momento migliore della sua carriera. Occhio quindi alle quote marcatore Inter - Benfica.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,30 con bet365

San Siro sold out

Sarà un San Siro esaurito in ogni ordine di posti quello che assisterà alla gara contro il Benfica. Aspetto che può influenzare i nostri pronostici Inter - Benfica. I tifosi nerazzurri si aspettano una vittoria dopo il tiepido esordio contro la Real Sociedad e la Curva Nord è pronta a sostenere la Beneamata.

Scommessa 2; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,35 con Sisal

l carattere della formazione di Inzaghi

L’Inter sta andando come un treno in campionato. Dettaglio importante nel momento dell'elaborazione dei pronostici Inter - Benfica. Con la sola eccezione di Empoli, con un 1 a 0 striminzito che ha risolto una partita che poteva diventare complicata, nelle altre partite la formazione allenata da Simone Inzaghi ha dimostrato carattere, gioco e lucidità come non le succedeva da diverso tempo. Bisognerà dimostrare le stesse caratteristiche anche nel prestigioso palcoscenico della Champions.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0: 8,50 con William Hill