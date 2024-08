In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter - Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno di Serie A. La gara è in programma venerdì 30 agosto allo stadio San Siro di Milano, con fischio d’inizio alle 20:45. Sono 122 i precedenti tra le due squadre. L’Inter è in netto vantaggio nel computo delle vittorie. Sono 64 i successi dei milanesi, a fronte delle 24 vittorie dell’Atalanta. 24, invece, i pareggi.

I nostri pronostici Inter – Atalanta

Il nostro pronostico Inter - Atalanta bet365 Sisal William Hill Retegui segna nei 90 minuti 4.00 4.00 3.60 Esito finale 2 4.75 5.00 4.20 Over 3,5 2.62 2.50 2.62

Come scommettere su Inter – Atalanta: analisi match e pronostici

Due delle protagoniste annunciate del campionato pronte a dare spettacolo in quello che è il primo scontro scudetto della stagione. L’Inter è reduce dalla nitida vittoria contro il Lecce, che ha dato slancio ai nerazzurri dopo il deludente pareggio all’esordio in casa del Genoa. L’Atalanta invece ha perso a sorpresa l’ultima sfida di campionato contro il Torino, dopo aver brindato l’esordio di campionato con la vittoria sul Lecce. La sfida sarà anche in panchina, con Inzaghi che sfiderà Gasperini. Moduli e filosofie di gioco simili per i due tecnici ed una certezza: Inter - Atalanta sarà una sfida ad alto tasso di spettacolo.

Probabili formazioni Inter vs Atalanta

Per i pronostici Inter – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Hien; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Retegui inarrestabile

Già tre centri in campionato per l’attaccante italo-argentino, acquistato in extremis dal Genoa per sostituire l’infortunato Scamacca. Gasperini si affida a lui nell’attesa che si risolva la questione Lookman, distratto dal mercato. Alle sue spalle confermato Brescianini, subito imprescindibile nei meccanismi dell’Atalanta, mentre a supportare Retegui sarà De Ketelaere. Gasperini dovrà rinunciare anche Scalvini, Toloi e Kolasinic, tutti out per infortunio. Spazio dal primo minuto invece per il neoacquisto Bellanova, che sembra in vantaggio nel ballottaggio con Zappacosta.

Scommessa 1; Retegui segna nei 90 minuti: 4,00 con bet365

A San Siro la vittoria manca da 10 anni

L’ultima volta che Inter - Atalanta terminò con una vittoria dei bergamaschi risale al 2014. Più in generale, nelle ultime 11 sfide l’Inter non ha mai perso (6V, 5P). Anche per questo, puntare sulla vittoria della squadra di Gasperini in questo Inter - Atalanta potrebbe rappresentare una scelta interessante.

Scommessa 2; Esito finale 2: 5,00 con Sisal

Lautaro parte dalla panchina

Lautaro Martinez sarà della partita, anche se partirà dalla panchina. L’affaticamento agli adduttori dell’attaccante argentino suggerisce prudenza, e Simone Inzaghi non vuole rischiare il suo capitano. Anche perché lì davanti l’Inter ha Thuram e Taremi, che stanno facendo decisamente bene. Quindi nessuna fretta. Inzaghi dovrà rinunciare anche a De Vrij, che rientrerà solo dopo la sosta. Fiducia quindi a Pavard, che completerà il terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni.

Scommessa 3; Over 3,5: 2,62 con William Hill