Pronostici Inter – Atalanta e informazioni utili per scommettere: semifinale di Supercoppa nel segno dei gol e dello spettacolo

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per le semifinali di Supercoppa Italiana, si disputerà alle 20:00 di giovedì 2 gennaio allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad (Arabia Saudita).

I nostri pronostici Inter - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.50 3.40 3.40 Zaniolo segna 5.50 4.50 4.50 Risultato esatto 3-2 Inter 23.00 27.00 23.00

Come scommettere su Inter – Atalanta: analisi match e pronostici

In terra saudita bellissima sfida a tinte nerazzurre: a confronto due squadre che stanno vivendo un ottimo momento e che puntano con decisione allo Scudetto. L'Inter vuole il quarto successo consecutivo in Supercoppa Italiana, per raggiungere la Juventus a quota 9 trionfi totali. L'Atalanta, invece, è all'esordio nella manifestazione e vuole confermarsi una big del calcio internazionale dopo avere vinto l'Europa League nella passata stagione.

Entrambe le formazioni devono fare i conti con assenze importanti: l'Inter è senza due difensori del calibro di Acerbi e Pavard, rimasti ad Appiano per recuperare dai rispettivi infortuni. Più affollata l'infermeria dell'Atalanta: Gasperini deve fare a meno del bomber Mateo Retegui, a cui bisogna aggiungere l'altro centravanti Scamacca (ritorno previsto per i primi mesi dell'anno nuovo) e l'esterno Ruggeri, con quest’ultimo che potrebbe recuperare per l’eventuale finale. Assenze, queste, che non fanno paura: entrambi i tecnici possono infatti fare affidamento su organici importanti, a conti fatti i più profondi di tutta la Serie A.

Probabili formazioni Inter vs Atalanta

Per i pronostici Inter – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Inter - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Equilibrio tra Inter e Atalanta: si andrà ai rigori

Due squadre in grande forma, dicevamo. A Riad ci sarà dunque grande equilibrio: da un lato la solidità per certi versi incredibile dell’Inter, dall’altro la velocità e la fisicità dell’Atalanta. Secondo il nostro pronostico Inter-Atalanta sarà all’insegna del più classico dei pareggi al termine dei tempi regolamentari. Niente supplementari, si andrà direttamente ai rigori.

Scommessa 1: Pareggio: 3,50 con bet365

Gasperini ha rigenerato anche Zaniolo: un gol per l’ex Roma

Dopo avere recuperato un talento cristallino come De Ketelaere, Gasperini sta riuscendo in un altro piccolo miracolo: riportare sulla retta via un potenziale fuoriclasse come Nicolò Zaniolo. Il trequartista si sta ritagliando il suo spazio e, dopo una stagione deludente con l’Aston Villa, si candida ad un ruolo da protagonista anche in ottica nazionale. Secondo la nostra previsione, Zaniolo (che probabilmente partirà dalla panchina) siglerà un gol contro l’Inter.

Scommessa 2; Zaniolo segna durante il match: 4,50 con Sisal

L’Inter vola in finale, ma che sofferenza contro i bergamaschi

Lautaro Martinez e Marcus Thuram promettono spettacolo, ma nemmeno Lookman e De Ketelaere resteranno a guardare. Secondo il nostro pronostico Inter-Atalanta sarà un festival del gol: alla fine sarà 3-2 per gli uomini di Simone Inzaghi. Sarà un match spettacolare, probabilmente nel segno di qualche errore difensivo di troppo: l’Inter pagherà l’assenza del faro Acerbi, i bergamaschi si confermeranno vulnerabili in difesa dopo le defaillance contro la Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 3-2 Inter: 23,00 con William Hill