Pronostici Inter – Atalanta e informazioni utili per scommettere: Inter favorita sugli uomini di Gasperini

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Atalanta, quote dei bookmakers e l’analisi del match di mercoledì 28 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby tutto nerazzurro tra le due formazioni lombarde, match valido per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

Dopo aver strapazzato il Lecce battendolo per 4 a 0 al Via del Mare, l’Inter ospita un’Atalanta reduce dal buon punto conquistato contro il Milan a San Siro.

I nostri pronostici Inter – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Inter - Atalanta bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 2.10 2.00 Risultato esatto 1-0 Inter 7.50 8.00 7.50 Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro 4.75 4.25 3.80

Come scommettere su Inter – Atalanta: analisi match e pronostici

Seconda trasferta consecutiva nella Scala del calcio per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Milan di Pioli proverà ad andare a punti anche contro un’Inter lanciatissima verso il suo 20esimo tricolore.

Probabili formazioni Inter - Atalanta

Per i pronostici Inter – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Contenere l’Inter

Dopo la partita contro il Milan pareggiata per 1 a 1, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà di nuovo in scena a San Siro, questa volta contro i nerazzurri. Contro la corazzata guidata da Simone Inzaghi i bergamaschi dovranno fare del loro meglio per riuscire a contenere il miglior attacco del campionato e provare a tornare a Bergamo con un risultato utile. I pronostici Inter - Atalanta prevedono una gara piuttosto chiusa.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Proseguire la corsa

A caccia dell’ottava vittoria consecutiva, l’Inter allenata da Simone Inzaghi vuole assolutamente proseguire la corsa verso la sua seconda, storica stella. I nerazzurri ospiteranno un’Atalanta che sta vivendo un ottimo periodo di forma, e che vanta la quarta miglior difesa del torneo. Probabile quindi che i nerazzurri possano imporsi con un risultato di misura contro i bergamaschi. Ecco perché alcuni pronostici Inter - Atalanta suggeriscono una vittoria risicata dei nerazzurri.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Inter: 8,00 con Sisal

L’anno di Lautaro Martinez

Se esiste un giocatore simbolo dell’Inter che si appresta ad ammazzare il campionato come è successo al Napoli la passata stagione, quello è Lautaro Martinez. L’argentino, numero 10 e capitano dei nerazzurri, sembra inarrestabile. Sempre più capocannoniere, arrivato ormai a 22 reti nel torneo, il “toro” secondo i pronostici Inter – Atalanta, risulta essere uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 3,80 con William Hill