In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter - Arsenal, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Arsenal, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da MIkel Arteta.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 6 novembre allo Stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Inter - Arsenal

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Arsenal bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Inter 21.00 23.00 21.00 Segna Lautaro per primo 6.00 6.75 6.00 Vittoria Arsenal 2.90 2.80 2.75

Come scommettere su Inter – Arsenal: analisi match e pronostici

L'Inter vuole un'altra notte da sogno in Champions League. Dopo i successi contro Stella Rossa e Young Boys, avversari decisamente alla portata, i nerazzurri sono alle prese con il secondo esame inglese: all'esordio la sfida con il City (pareggio a reti bianche), adesso c’è da fare i conti con un Arsenal che si ritrova a 7 punti proprio come Lautaro e compagni.

Rendimento simile nella massima competizione europea, decisamente diverso se si guarda ai rispettivi campionati. L’Inter ha conquistato 16 dei 18 punti a disposizione nelle ultime sei giornate e adesso si ritrovano ad una sola lunghezza dal Napoli. Un po’ di sofferenza nell’ultimo confronto con il Venezia, ma ormai la vetta è ad un passo.

L'Arsenal, invece, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, venendo sconfitto da Newcastle e Bournemouth. Ora i Gunners sono quinti in classifica, a 7 lunghezze dal primo posto. Un disastro.

Probabili formazioni Inter vs Arsenal

Per i pronostici Inter – Arsenal occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi ARSENAL (4-4-2): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Rice, Martinelli; Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Arsenal permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, una vittoria per confermarsi tra le big d’Europa

Inter e Arsenal probabilmente si equivalgono sul piano della qualità, ma i nerazzurri in questo momento sono decisamente più in forma e soprattutto non devono fare i conti con assenze pesanti. Al netto della prestazione tutt'altro che perfetta con il Venezia, la truppa di Simone Inzaghi sembra dare maggiori garanzie: Marcus Thuram e lo stesso Lautaro Martinez sono una spina nel fianco costante, Dimarco è probabilmente tra gli esterni mancini più forti al mondo e Calhanoglu e Barella nemmeno scherzano. Alla luce di questi elementi, secondo i nostri pronostici Inter - Arsenal è gara che terminerà con un netto 3-1 a tinte nerazzurri.

Scommessa 1; risultato esatto: 21,00 con bet365

Lautaro ci ha preso gusto

Dopo avere ritrovato il gol a San Siro dopo 249 giorni di attesa, Lautaro Martinez vuole subito concedere il bis. Il campione del mondo argentino, che si è detto deluso per il settimo posto al recente Pallone d'Oro, realizzerà il primo gol della gara contro l'Arsenal. Una sentenza.

Scommessa 2; Lautaro segna per primo: 6,75 con Sisal

L’Arsenal è squadra forte, nonostante le assenze e i recenti risultati

Guai a sottovalutare l’Arsenal di Arteta. Vero, il momento dei migliori, considerando anche e soprattutto le defezioni di giocatori importanti come Calafiori, Tierney e Tomiyasu, a cui bisogna aggiungere le condizioni ancora precarie del faro del gioco Odegaard (che dovrebbe andare in panchina).

Parliamo comunque di una squadra che merita rispetto, che propone una difesa di assoluto spessore (Saliba e Gabriel sono il top), un centrocampo guidato da Rice e dal campione d'Europa Merino, senza dimenticare le tante soluzioni in attacco, con i vari Havertz, Trossard, Saka e Martinelli che sono nei fatti intercambiabili. E in panchina c'è un certo Gabriel Jesus. Attenzione, allora: secondo il nostro pronostico, Inter - Arsenal è gara che i londinesi vinceranno nonostante le tante difficoltà.

Scommessa 3; vittoria Arsenal: 2,75 con William Hill