In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inghilterra - Slovacchia con un'analisi della partita di Domenica, confronto quote e info.

Il prossimo atteso incontro degli ottavi di finale del Campionato Europeo di Calcio 2024 vedrà fronteggiarsi la nazionale inglese, strafavorita per questa edizione, con quella slovacca dell'italianissimo Calzona. La partita è programmata per il 30 Giugno ore 18:00 presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen. Gli esperti sono già a lavoro sui pronostici Inghilterra - Slovacchia: in questa pagina si troveranno le previsioni dei nostri esperti con un'analisi dettagliata della partita, precedenti testa a testa e un confronto delle migliori quote Europei.

Dettagli della partita Inghilterra - Slovacchia degli ottavi Euro 2024

L'appuntamento per questa seconda giornata degli Europei di Calcio è per Domenica 30 Giugno ore 18:00 alla Arena AufSchalke di Gelsenkirchen con la squadra di Southgate che incontrerà il team slovacco guidato da Calzona in un teatro che promette grande spettacolo.

Quote Inghilterra - Slovacchia

A seguire si possono consultare le quote Inghilterra Slovacchia di alcuni dei principali siti di scommesse sportive online avendo già una prima panoramica di quali siano le previsioni dei bookmakers per l'incontro.

Il primo passo per elaborare dei pronostici vincenti per questi Ottavi di Finale degli Europei è l'analisi delle quote scommesse Inghilterra - Slovacchia. Dati alla mano è la vittoria della squadra di Southgate la favorita dai siti di scommesse sportive online. Ed in generale la vittoria degli inglesi del torneo è proprio il mercato favorito per le scommesse antepost. Più improbabile il segno X del pareggio la cui quota si quadruplica quasi rispetto all'1 per poi arrivare al 2 degli slovacchi il cui passaggio ai quarti appare alquanto improbabile. Non impossibile però, d'altronde le ultime giornate proprio della fase a gironi ci hanno insegnato e dimostrato che nel calcio tutto è possibile. Così com'è possibile in tanti casi usufruire di alcuni top bonus scommesse dei migliori operatori in circolazione per scommettere sulle partite degli Euro 2024.

In partite come l'incontro tra la nazionale slovacca e quella inglese le quote generalmente tendono ad essere piuttosto prevedibili con l'1 quotato estremamente basso e il 2 della squadra ospite quotato fin troppo alto. Ecco perché potrebbe essere un'idea alternativa quella di testare o inserire in giocata mercati speciali o più complessi come le combo, risultato con handicap o risultato esatto.

Probabili formazioni Inghilterra – Slovacchia

Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate, rispetto al 4-3-3 visto in occasione del deludente pareggio contro la Slovenia, potrebbe far scendere in campo la nazionale dei tre leoni con Harry Kane come unica punta. Spazio quindi al 4-2-3-1 già visto contro la Danimarca. A difendere i pali degli inglesi ci sarà come sempre Jordan Pickford, protetto dalla linea dei 4 composta da Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi e Trippier. A centrocampo Conor Gallagher sembra essere favorito rispetto a Trent Alexander-Arnold, e insieme a Declan Rice agirà da centrocampista difensivo. In attacco capitan Kane avrà alle sue spalle Jude Bellingham coadiuvato sulle fasce da Saka e Foden.

L’allenatore della Slovacchia Francesco Calzona, come nel match pareggiato contro la Romania, potrebbe far scendere in campo i balcanici schierando un 4-3-3. Tra i pali fiducia a Dubravka, protetto da Pekarik, Vavro, Skriniar e Hancko. A centrocampo l’insostituibile Stani Lobotka sarà affiancato da Duda e Kucka. In attacco il tridente offensivo sarà composto da Schranz, Bozenik e Haraslin.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara con le probabili formazioni Inghilterra - Slovacchia:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

Pronostici Inghilterra - Slovacchia e consigli scommesse

I pronostici Inghilterra - Slovacchia di bookmaker ed esperti di betting parlano chiaro: è la squadra di Southgate la favorita per passare ai quarti di finale potenzialmente incontrare la vincente tra Italia e Svizzera. Tuttavia si sa che nel mondo del calcio tutto può accadere e per elaborare un pronostico vincente occorre tenere in considerazione diversi elementi come forma fisica dei giocatori, probabili formazioni, modulo di gioco e tanto altro. Le quote scommesse Inghilterra - Slovacchia per i tradizionali 1X2 reputano alquanto improbabile una sorpresa della squadra ospite, tuttavia gli slovacchi non si arrenderanno senza lottare. Ecco perché non si può escludere una somma di goal che viene quotata piuttosto alta sui siti di scommesse sportive online. Ecco quindi il nostro pronostico Inghilterra Slovacchia

Pronostico Inghilterra - Slovacchia 1 + Goal

Se da un lato la nazionale inglese ha tutte le carte in regola per arrivare alla finalissima di Berlino, d'altra parte non si possono ignorare le battute d'arresto avvenute con il pareggio con la Danimarca e la Slovenia nella fase a gironi. Anche il primo match non ha brillato concludendosi con solo un goal di Bellingham contro la Serbia, ultima del girone C. Indubbiamente non era difficile il gruppo della nazionale slovacca che ha perso con l'Ucraina e pareggiato con la Romania, ma ha saputo tirar fuori il carattere con la big del suo girone: il Belgio. Le quote Euro per la seconda giornata degli ottavi di finale vedono la vittoria dell'Inghilterra come risultato favorito con l'1 quotato a 1.43 su Netbet e Snai, mentre il pareggio sale a quota 4.33 su bet365 e la vittoria della Slovacchia appare estremamente improbabile stando alle previsioni dei bookmakers che la quotano a 10.0. Ecco le reali probabilità che ciascun risultato si verifichi

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Inghilterra 1 69,93% 1.44 1.40 1.42 Pareggio X 22,72% 4.40 4.33 4.00 Vittoria Slovacchia 2 11,11% 8.50 9.00 9.00

Risultato esatto Inghilterra - Slovacchia

Alcuni giocatori potrebbero tentare di individuare la quota vincente Inghilterra - Slovacchia pronosticando il risultato esatto del match. Difficile pensare ad una rappresaglia slovacca mentre con ogni probabilità saranno gli inglesi a fare il gioco. Tuttavia non possiamo escludere un goal, quotato piuttosto alto, della nazionale di Calzona. Il nostro pronostico risultato esatto Inghilterra - Slovacchia ruota attorno al 2-1 o 3-1.

Pronostico miglior marcatore Inghilterra – Slovacchia

Autore finora di uno dei due gol segnati dagli inglesi finora in questo Europeo, Harry Kane contro la Slovenia è stato protagonista di una gara deludente. In una posizione molto più arretrata rispetto alle prime due partite, il capitano dell’Inghilterra è stato tra i peggiori in campo per i suoi. Ci si aspetta certamente di più dal miglior marcatore di sempre della nazionale dei Tre Leoni. Il giocatore del Bayern Monaco nella gara di Gelsenkirchen contro i balcanici, molto probabilmente riprenderà il suo ruolo di unica punta dell’attacco britannico ed è indicato essere, a detta degli esperti, uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Pronostico Doppia Chance Inghilterra – Slovacchia

Vittoria dell’Inghilterra o pareggio nei 90 minuti regolamentari è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. I vicecampioni d’Europa in carica allenati da Gareth Southgate, nonostante non abbiano dimostrato un grande calcio nella fase a gironi, rimangono la nazionale favorita alla vittoria finale secondo i pronostici. Contro la Slovacchia la squadra inglese non dovrebbe avere problemi a superare i balcanici, e potrebbe avere così la possibilità di incontrare ai quarti di finale la vincente della sfida tra Svizzera e Italia.

Risultati dei precedenti testa a testa delle due squadre

La nazionale inglese e quella slovacca si sono incontrate solo 6 volte in passato con dei risultati che hanno determinato il predominio degli inglesi anche in fatto di goal con 11 reti messe a segno contro le 3 degli avversari. Ecco i risultati dei precedenti testa a testa delle due squadre

Vittorie Inghilterra: 5

5 Pareggi: 1

1 Sconfitte Slovacchia: 0

A conti fatti la nazionale inglese non ha mai perso contro quella slovacca incassando un solo pareggio. Tuttavia c'è sempre una prima volta e si sa che i pronostici fanno presto a saltare.

Analisi delle prestazioni

L'Inghilterra ha spesso prevalso grazie alla solidità della sua difesa e all'efficacia del suo attacco. Nei recenti confronti, ha mantenuto un ritmo elevato dal primo all'ultimo minuto, sfruttando al meglio le fasce laterali e il possesso palla. Dall'altro lato, la Slovacchia ha faticato a contenere gli avanzamenti avversari, pur mostrando sprazzi di gioco organizzato e qualche contropiede pericoloso.

Dove vedere la partita in streaming

L'esclusiva di tutte le partite degli Europei di Calcio è di Sky che trasmetterà in diretta Inghilterra - Slovacchia sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251 mentre lo streaming dell'evento sarà disponibile su Now TV.

Statistiche e Curiosità

La partita della Veltins-Arena contro la Slovacchia, sarà il terzo ottavo di finale consecutivo per la nazionale inglese che, qualora dovesse superare la squadra allenata da Francesco Calzona, potrebbe raggiungere per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di un Campionato Europeo per due volte consecutive. I precedenti non sorridono agli slovacchi che, tutte le volte che si sono qualificati a una fase a eliminazione diretta in un grande torneo internazionale, sono stati sempre sconfitti. In precedenza infatti, i balcanici hanno perso per 2-1 contro l’Olanda al mondiale del 2010 e per 3 a 0 contro la Germania ad Euro 2016.

Consigli per le scommesse

Considerando tutto ciò, ecco alcuni consigli per le scommesse sulla partita:

Scommessa sulla vittoria degli inglesi: Data la storia e la forma attuale, questa sembra la scelta più sicura. Anche se la quota non è altissima, garantisce buone possibilità di successo.

Data la storia e la forma attuale, questa sembra la scelta più sicura. Anche se la quota non è altissima, garantisce buone possibilità di successo. Scommessa over 2.5 gol: La squadra di Southgate ha mostrato una propensione a segnare più goal, specialmente nelle competizioni importanti. Aspettarsi almeno tre reti totali nella partita è ragionevole.

La squadra di Southgate ha mostrato una propensione a segnare più goal, specialmente nelle competizioni importanti. Aspettarsi almeno tre reti totali nella partita è ragionevole. Scommessa sul primo marcatore: Puntare su Harry Kane potrebbe rivelarsi una mossa intelligente. Il giocatore ha una media realizzativa alta nelle competizioni europee.

Pronostici Ottavi di Finale Euro 2024

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Inghilterra vs Slovacchia?

L'appuntamento con il primo match della seconda giornata della fase ad eliminazione diretta degli Euro 2024 è il 30 Giugno ore 18:00.

Dove guardare le partite degli Europei?

Per questo match sarà possibile seguire la diretta solo sui canali di Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 mentre lo streaming Inghilterra - Slovacchia sarà disponibile su Now TV.

Come scommettere sugli ottavi di finale?

I pronostici Inghilterra Slovacchia vedono la squadra di casa favoritissima con l'1 quotato piuttosto basso. Ma gli slovacchi non cederanno senza lottare ecco perché potrebber verificarsi un over o una somma di goal.