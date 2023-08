In questa guida i lettori troveranno i pronostici Inghilterra - Nigeria e consigli utili per scommettere sull'evento dei Mondiali femminili di calcio.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i pronostici Inghilterra - Nigeria e le migliori quotazioni e consigli sulla partita valida per l’accesso ai quarti di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Il Suncorp Stadium di Brisbane, nel Queensland, ospiterà lunedì 7 agosto alle 9.30 (ora italiana) l’ottavo di finale tra inglesi e africane. L’impianto sarà teatro anche di uno dei quarti di finale e della finalina per il terzo e il quarto posto.

L’Inghilterra parte sicuramente con i favori del pronostico. Le britanniche capitanate da Leah Williamson, hanno letteralmente dominato il proprio girone, qualificandosi agli ottavi di finale a punteggio pieno, subendo soltanto una rete e segnandone 8. Sugli scudi sicuramente la ventunenne Lauren James, autrice finora di ben tre reti.

La Nigeria dovrà centrare l’impresa per passare il turno. Già essere riuscite a superare i gironi di qualificazione è stata un’impresa eccezionale, ma contro le più blasonate ed esperte avversarie sarà un match complicatissimo. Contro l’Australia le centro-africane hanno sfruttato alla perfezione l’esplosività e la velocità di Asisat Oshoala, ma servirà una prestazione assolutamente senza sbavature per riuscire a battere le inglesi.

I nostri pronostici Inghilterra - Nigeria

I nostri pronostici Inghilterra - Nigeria bet365 Sisal William Hill Gol nell’incontro per Asisat Oshoala 6,00 6,00 5,50 Risultato esatto 3 - 0 Inghilterra

8,50 9,00 7,00 Primo marcatore Lauren James 7,50

6,50

6,00

Come scommettere su Inghilterra - Nigeria

Scommettere sul match tra l'Inghilterra, guidata da Sarina Wiegman, e la Nigeria potrebbe essere fin troppo semplice. Le quote dei top bookmaker online come bet365, Eurobet o William Hill danno per favoritissima la squadra inglese che dovrebbe passare senza troppi problemi ai quarti di finale. Tuttavia mai abbassare la guardia, né nel mondo del calcio, né nel mondo del betting. Ecco perché per ovviare a quote basse del risultato 1 secco molti esperti di scommesse sportive online puntano su mercati diversi, più particolari. Come primo marcatore, corner, falli e così via.

L’esplosività di Asisat Oshoala

L’attacco della Nigeria può contare sul contributo di Asisat Oshoala. Il numero 8, attaccante in forza al Barcellona dal 2019, è andata a segno contro l’Australia appena 10 minuti dopo essere entrata in campo. L’allenatore Randy Waldrum infatti, l’ha chiamata dalla panchina per sostituire l’affaticata Uchenna Kanu, ed è stato ben ripagato dalla Oshoala che ha segnato, col senno di poi, il gol che ha permesso alle Super Falcons (questo il nickname delle nigeriane) di qualificarsi per gli ottavi di finale. Ecco perché alcuni pronostici Inghilterra - Nigeria segnalano come interessante il mercato dell'assist per il gol.

Scommessa 1: Gol nell’incontro per Asisat Oshoala 6,00 con bet365

Inghilterra macchina da gol

L’Inghilterra difficilmente farà sconti alla Nigeria. Forte del punteggio pieno e dei gol segnati, la nazionale delle Tre Leonesse è seriamente candidata alla vittoria finale. Campione d’Europa nel 2022, ha espresso finora, forse insieme all’Olanda, il miglior calcio del torneo. Guidate dall’olandese Sarina Wiegman, contro la Cina le britanniche hanno schierato un inedito 3-5-2, con Rachel Daly e Lucy Bronze a spingere altissime sugli esterni. Non è detto che la Wiegman non opti per un modulo simile nella gara contro le centro-africane. Ad ogni modo è la squadra inglese la favorita da tutti i pronostici Inghilterra - Nigeria.

Scommessa 2: risultato esatto Risultato esatto 3 - 0 Inghilterra 9,00 con Sisal

Nel segno di Lauren James

Lauren James sta rubando la scena a tutti in questo mondiale. Nonostante l’Inghilterra abbia perso nella partita contro la Danimarca per infortunio (e forse in maniera irrimediabile) Keira Walsh, ogni giocata dell’attaccante ventunenne esprime qualità, tecnica e atletismo di altissimo livello. Figlia di Nigel, giamaicano con licenza d’allenatore Uefa, e sorella minore di Reece, difensore dell’Inghilterra e del Chelsea, anche Lauren gioca nei blues dal luglio del 2021. Il calcio per i James è dunque di famiglia. Autrice finora di 3 reti, vorrà sicuramente mettere il suo sigillo anche contro la Nigeria. Andando a confermare quelli che sono i pronostici Inghilterra - Nigeria.

Scommessa 3: primo marcatore Primo marcatore Lauren James 6,00 con William Hill