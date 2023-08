In questo articolo è possibile consultare i pronostici Inghilterra - Colombia e i consigli utili per scommettere sull'evento calcistico.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno esaminato la partita valida per l’accesso alle semifinali della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio per fornire i pronostici Inghilterra - Colombia, confronto quote e consigli per scommettere sulla gara.

Avrà luogo sabato 12 agosto alle ore 12,30 (ora italiana) l’ultimo dei quarti di finale in programma in questa competizione in diretta su Rai Sport.

All’Accor Stadium di Sydney andrà in scena il secondo incontro in assoluto tra la nazionale inglese e quella colombiana, che si sono incrociate per la prima volta nella fase a gironi della Coppa del Mondo femminile del 2015. Allora erano state le britanniche ad imporsi sulle sudamericane per 2 a 1, con le reti di Karen Carney e Fara Williams, con la Colombia che aveva accorciato le distanze al 94esimo con Lady Andrade.

Match sulla carta senza storia che però potrebbe riservare qualche sorpresa. Le inglesi infatti hanno più minuti nelle gambe rispetto alle avversarie, essendo arrivate ai calci di rigore contro la Nigeria, giocando nei tempi supplementari in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione all’87’ di Lauren James. Le britanniche hanno poi superato le centro-africane dagli undici metri, imponendosi per 4 a 2.

Nonostante l’assenza dell’attaccante del Chelsea non dovrebbero esserci comunque problemi, almeno a detta dei bookmakers, per le inglesi, favoritissime per il passaggio del turno.

I nostri pronostici Inghilterra – Colombia

I nostri Pronostici Inghilterra vs Colombia bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.40 2.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.00 Primo marcatore Alessia Russo 6.50 5.50 5.50

Come scommettere su Inghilterra - Colombia

Il team inglese è sicuramente il favorito sulla carta per arrivare alle semifinali di questo Mondiale di Calcio Femminile. Tutti i bookmakers online quotano prevedono che sia la squadra di Sarina Wiegman a volare direttamente al penultimo step di questi Mondiali di Calcio Femminile. Sarà interessante scoprire se i pronostici Inghilterra - Colombia saranno confermati o se si verificheranno imprevedibili sorprese.

i migliori siti scommesse online per scommettere sull'evento è possibile consultare la nostra pagina dedicata

aprire un conto su bet365, codice bonus alla registrazione e iniziative disponibili, visitare la nostra guida.

L'Inghilterra papabile semifinalista

Con 8 gol segnati, soltanto 1 gol subìto e, soprattutto, zero sconfitte, passando il turno la nazionale inglese potrà sciogliere le riserve e candidarsi seriamente alla vittoria di questi Campionati del Mondo femminili confermando quelli che sono i principali pronostici Inghilterra - Colombia. Nonostante l’assenza di Lauren James, autrice di un gestaccio nella partita contro la Nigeria, che le è costato un cartellino rosso, e nonostante i 120 minuti e più combattuti contro le centroafricane, il divario tecnico tra Inghilterra e Colombia sembra essere quasi incolmabile.

Scommessa 1: over 2.5 2,40 con bet365

La Colombia per la storia

La Colombia ha raggiunto i Quarti di finale di una Coppa del mondo femminile per la prima volta nella sua storia, e potrebbe essere la seconda squadra sudamericana a qualificarsi per una semifinale dopo il Brasile delle edizioni 1999 e 2007 dei mondiali. Unica formazione capace di scardinare la difesa della Giamaica agli ottavi di finale, dopo che le caraibiche avevano collezionato ben tre clean sheets durante i gironi, la Colombia si è tolta la soddisfazione di vincere contro la certamente più blasonata Germania. Chissà che non riesca nell'impresa e stravolgere i pronostici Inghilterra - Colombia.

Scommessa 2: Pareggio alla fine del primo tempo 2,05 con Sisal

Non c’è soltanto Lauren James

Sbloccatasi già nella goleada contro la Cina durante i gironi di qualificazione, Alessia Russo avrà l’onere di non far rimpiangere la squalificata Lauren James. L’ex attaccante del Manchester United, passata di recente all’Arsenal, sarà infatti la terminale offensiva delle britanniche nel match contro la Colombia di Linda Caicedo. Di chiare origini italiane (il nonno emigrò dalla Sicilia in Inghilterra negli anni ‘50) la Russo è stata autrice di un pregevole gol di tacco nella semifinale vinta 4 a 0 contro la Svezia nei vittoriosi campionati europei organizzati in Inghilterra nel 2022.

Scommessa 3: Primo marcatore Alessia Russo: 5,50 con William Hill