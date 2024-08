In questo articolo si possono trovare i pronostici Giappone – Spagna, quote dei bookmakers e analisi partita tra le due rappresentative olimpiche.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Giappone – Spagna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nipponici ed iberici, secondo dei quarti di finale in programma venerdì 2 agosto, che avrà luogo allo stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione alle ore 17:00, con la rojita olimpica che parte come al solito da favorita. Attenzione tuttavia al Giappone, unica squadra, insieme alla Francia ad essere riuscita ad approdare alla fase ad eliminazione diretta senza aver subìto neanche una rete.

I nostri pronostici Giappone – Spagna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Giappone - Spagna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.20 Risultato esatto 1-2 Spagna 9.00 9.00 8.00 Spagna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.75

Come scommettere su Giappone – Spagna: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli spagnoli che, nonostante la sconfitta per 2 a 1 contro l’Egitto in occasione dell’ultima giornata che è costata loro il primato nel girone, rimangono la seconda candidata ufficiale alla vittoria dell’oro olimpico subito dietro la Francia padrone di casa.

Probabili formazioni Giappone - Spagna

Per i pronostici Giappone – Spagna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GIAPPONE (4-2-3-1): Kokubo; Sekine, Takai, Kimura, Ohata; Yamamoto, Fujita; Sato, Mito, Saito; Hosoya

Kokubo; Sekine, Takai, Kimura, Ohata; Yamamoto, Fujita; Sato, Mito, Saito; Hosoya SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Sanchez, Cubarsí, Eric García, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Oroz, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

Confrontare le quote vincente della partita Giappone – Spagna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Spagna vuole scardinare la difesa del Giappone

Con zero gol subìti la difesa nipponica, insieme a quella dei transalpini padroni di casa, è la migliore retroguardia del torneo. Arrivati alla fase ad eliminazione diretta però, le statistiche servono a poco, e la nazionale iberica parte da favorita dell’incontro dai pronostici Giappone - Spagna e proverà quindi a scardinare la difesa dei giapponesi.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

La Spagna vuole conquistare le semifinali

Con un’altra vittoria gli spagnoli sarebbero sempre più vicini alla conquista delle semifinali, che potrebbero portarli a giocarsi l’oro olimpico che manca a Madrid da Barcellona 1992. Contro il Giappone gli iberici ce la metteranno tutta per proseguire il loro cammino verso la finale di Parigi.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Spagna: 9,00 con Sisal

La sconfitta contro l’Egitto può essere una scossa

Dopo 2 vittorie, all’ultima giornata è arrivata una brutta sconfitta contro l’Egitto, che è costata alla rojita il primo posto del girone. Con la possibilità di incrociare in semifinale una tra Marocco e Stati Uniti, la rappresentativa olimpica iberica dovrà fare tesoro della sconfitta contro i nordafricani per provare a battere il Giappone rivelazione del torneo. I pronostici Giappone - Spagna per questo incontro non sono così scontati.

Scommessa 3; Spagna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con William Hill