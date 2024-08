In questa pagina si possono trovare le quote ed i pronostici Genoa - Verona dei nostri esperti con analisi match e consigli per le scommesse.

nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che si disputerà domenica primo settembre allo stadio Ferraris di Genova, con fischio d’inizio alle 18:30.

Il Genoa ha iniziato il campionato nel modo giusto, mentre il Verona, dopo l’ottimo esordio contro il Napoli, è incappato in una pesante sconfitta casalinga, nel turno scorso di Serie A l’Hellas è stato battuto al Bentegodi dalla Juventus per tre reti a zero.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Genoa – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Verona bet365 Betsson William Hill Vittoria Genoa 2.00 2.10 2.05 Andrea Pinamonti marcatore dell’incontro 3.25 3.25 3.10 Risultato esatto 2-0 Genoa 8.50 8.75 9.00

Maggiori informazioni, quote Genoa - Verona, pronostici e mercati sono consultabili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. In più i lettori possono visitare

la nostra guida ai pronostici e quote vincente Serie A

la nostra pagina con tutte le info sul codice bonus bet365, registrazione ed iniziative di benvenuto.

Come scommettere su Genoa – Verona: analisi match e pronostici

In casa Genoa l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria esterna conquistata sul campo del Monza, un successo arrivato dopo l’ottimo pareggio ottenuto all’esordio a Marassi contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Ora l’obiettivo della squadra allenata da Alberto Gilardino è conquistare la prima vittoria casalinga in campionato. Il Verona dal canto suo deve riscattare il pesante k.o. interno rimediato contro la Juventus, l’Hellas deve voltare subito pagina. Entrambe le squadre scenderanno in campo con grandi motivazioni.

Probabili formazioni Genoa vs Verona

Per i pronostici Gena – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vogliacco; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

Gollini; De Winter, Bani, Vogliacco; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Pinamonti. Allenatore: Gilardino. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. Allenatore: Nesta.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Genoa punta in alto

La dirigenza del Genoa ha puntato sulla continuità con la conferma di Alberto Gilardino. I rossoblù hanno un gioco collaudato e in queste prime uscite hanno subito dato dimostrazione di ciò. Il gruppo è coeso verso il proprio obiettivo e c’è tanta voglia di conquistare la prima vittoria in campionato a Marassi. Secondo gli esperti ed i pronostici Genoa - Verona la sfida tra i due ex campioni del mondo sarà vinta da Gilardino.

Scommessa 1; vittoria Genoa 2.00 con bet365

Pinamonti in cerca di continuità

Dopo il goal che ha permesso al Genoa di vincere la sfida contro il Monza, Andrea Pinamonti è determinato a mettere la sua firma anche nel match casalingo contro l’Hellas. L’ex attaccante del Sassuolo nel campionato scorso ha realizzato 11 reti e la sua avventura con la maglia del Grifone è iniziata nel modo giusto. Ora Pinamonti vuole confermarsi e secondo i pronostici di scommesse sportive online il numero 19 del Genoa potrebbe essere uno dei marcatori dell’incontro.

Scommessa 2; Andrea Pinamonti marcatore dell’incontro: 3,25 con Betsson

Il Genoa vuole i tre punti

La squadra di Gilardino proverà a sfruttare il fattore campo. Il Grifone in queste prime due uscite ha dimostrato di avere le qualità per ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo campionato. Il Genoa punta a un piazzamento nella parte sinistra della classifica, mentre l’obiettivo a breve termine è conquistare i tre punti in palio contro il Verona. E stando ai pronostici Genoa - Verona, dovrebbe riuscirci.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Genoa: 9,00 con William Hill