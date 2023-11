In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Genoa - Verona e le quote dei bookmaker online per la 12esima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Verona confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà il match tra Genoa e Verona, in programma venerdì 10 novembre alle 20.45 allo Stadio Ferraris di Genova, il primo posticipo serale della dodicesima giornata di Serie A.

Solito 3-5-2 per Gilardino che non recupera Retegui, di conseguenza, al fianco di Gudmundsson potrebbe esserci Malinovskyi. A centrocampo, invece, spazio sulle corsie laterali a Sabelli e Martin con Frendrup, Badelj e Strootman che comporranno la cerniera. Rientra Bani dalla squalifica e, insieme a Dragusin e Vasquez, completerà il terzetto difensivo a protezione di Martinez.

Per gli scaligeri Marco Baroni farà affidamento su Djuric, sostenuto da Ngonge e Duda nel 3-4-2-1. A centrocampo, giocheranno Folorunsho e Hongla al centro con Doig e Faraoni che agiranno per vie laterali. Torna Hien al centro della difesa, insieme a Terracciano e Magnani a protezione di Montipò.

I nostri pronostici Genoa - Verona

I nostri pronostici Genoa - Verona bet365 Sisal William Hill Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro 3.50 3.25 3.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.97 1.95 Risultato esatto 1-0 Genoa 5.50 6.00 5.50

Probabili formazioni Genoa – Verona

Per dei pronostici Genoa - Verona accurati, è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi.

Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Terracciano; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiducia all’islandese

Autore finora di 5 reti in campionato, l’islandese si sta dimostrando il valore aggiunto dei rossoblu. Andato a segno nella sconfitta per 2 a 1 contro il Cagliari, l’islandese non vede l’ora di regalare 3 punti alla sua squadra. Ecco perché Gudmundsson è tra i favoriti delle quote marcatore Geona - Verona.

Scommessa 1; Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro: 4,33 con bet365

Il Verona al bivio

Sarà una sfida decisiva per Marco Baroni, che contro la squadra di Alberto Gilardino si gioca una buona fetta di panchina. Gli scaligeri devono assolutamente fare risultato prima che la quota salvezza si allontani sempre di più. Non si può escludere però un pareggio, come confermano alcuni pronostici Genoa - Verona.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 1,97 con Sisal

La forza del Grifone

A 3 punti dalla zona retrocessione il Genoa deve tornare a vincere. E secondo la maggior parte dei pronostici Genoa - Verona lo farà proprio a partire da questo match. Protagonisti di risultati finora altalenanti, i grifoni devono acquisire continuità in gioco e risultati. Contro il Verona faranno di tutto per conquistare 3 preziosissimi punti.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Genoa: 5,50 con William Hill