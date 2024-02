Pronostici Genoa – Udinese e informazioni utili per scommettere: liguri leggermente favoriti sui friulani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Udinese, quote dei bookmakers e analisi della partita delle 20.45 di sabato 24 febbraio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo serale valido per il 26esimo turno di Serie A.

12esima e 14esima si sfidano in un match che chiuderà il sabato calcistico dopo le partite del pomeriggio.

I nostri pronostici Genoa – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Genoa - Udinese bet365 Sisal William Hill Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 3.00 2.80 Risultato esatto 1-0 Genoa 6.00 6.50 6.00 Albert Gudmundsson marcatore dell’incontro 3.10 3.25 3.20

Come scommettere su Genoa – Udinese: analisi match e pronostici

Dopo il prezioso 1-1 di Napoli, il Genoa di Alberto Gilardino ospita un’Udinese reduce da 3 risultati utili consecutivi. A 3 lunghezze dalla zona retrocessione, i bianconeri allenati da Gabriele Cioffi cercheranno di andare a punti anche a Marassi.

Probabili formazioni Genoa - Udinese

Per i pronostici Genoa – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias/Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias/Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin/Pereyra; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Genoa per la tranquillità in classifica

Normalmente la salvezza in campionato si raggiunge intorno ai 40 punti. Esattamente 10 in meno di quanti ne abbia al momento il Genoa di Alberto Gilardino, che in vista di due trasferte importanti come quella di Milano contro l’Inter e di Torino contro la Juventus, con in mezzo la gara casalinga con il Monza, vuole accumulare più punti possibili per garantirsi così una tranquilla salvezza. Ecco perché alcuni pronostici Genoa - Udinese danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 1; Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,00 con bet365

Come a Napoli

Contro i campioni d’Italia del Napoli, il Genoa ha tenuto botta fino al 90esimo, quando è stato raggiunto da un colpo di biliardo di Cyril Ngonge. Alberto Gilardino chiederà ai suoi la stessa grinta messa in campo contro i partenopei per provare così a conquistare contro l’Udinese la vittoria numero 8 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Genoa: 6,50 con Sisal

Una probabile gara contratta

Albert Gudmundsson non segna in campionato dal rigore messo a segno contro la Salernitana il 21 gennaio scorso, quando fissò il risultato per 2 a 1 a favore dei liguri. Raggiunto lo score di 9 gol stagionali in Serie A, contro l’Udinese il numero 11 islandese cerca il gol numero 10, ed anche per questo i pronostici Genoa – Udinese lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Albert Gudmundsson marcatore dell’incontro: 3,20 con William Hill