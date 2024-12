Pronostici Genoa – Torino e informazioni utili per scommettere: i liguri vogliono il tris, ma i granata non possono più sbagliare

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa-Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Patrick Vieira e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 7 dicembre allo Stadio Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Genoa - Torino

Il nostro pronostico Genoa - Torino bet365 Sisal William Hill Andrea Pinamonti segna per primo 6.50 5.25 5.00 Risultato esatto: 2-1 Genoa 10.00 10.50 9.50 Vittoria Torino 3.10 3.20 3.10

Come scommettere su Genoa – Torino: analisi match e pronostici

Il Torino è partito fortissimo, mentre il Genoa ha conosciuto un avvio di stagione a dir poco disastroso. Ora i fattori si sono invertiti, tanto che parliamo di uno scontro salvezza tra due squadre divise da un solo punto. A parlare è il rendimento recente: da un lato i granata hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare (si intensificano le voci su un possibile esonero di Vanoli). Dall'altro i liguri hanno messo insieme otto punti nelle ultime quattro gare: due vittorie consecutive con il nuovo tecnico Vieira, che ha subito fatto dimenticare l'ottimo Alberto Gilardino.

Le due squadre si sfidano per la prima volta in questa stagione: l'ultimo confronto diretto è andato in scena lo scorso 13 gennaio, con il pareggio a reti bianche allo stadio Ferraris. In quel Torino, invece, da segnalare l'1-0 del settembre 2023 con rete Nemanja Radonjic, ora in forza alla Stella Rossa.

Probabili formazioni Genoa vs Torino

Per i pronostici Genoa – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

Leali, Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa - Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pinamonti prende per mano il Genoa. L’ex Inter ancora in gol

Pinamonti vuole il sesto gol in questo campionato, il secondo consecutivo dopo quello decisivo realizzato contro l'Udinese. L'attaccante ex Inter vuole raggiungere ancora una volta la doppia cifra e, perché no, superare il record personale di 13 reti messe a segno nella stagione 2021-22 con la maglia dell'Empoli. Il classe 99' è sulla buona strada: per il nostro pronostico Genoa-Torino sarà nel segno della sesta rete in campionato di Andrea Pinamonti. Il suo sarà il gol che aprirà le marcature.

Scommessa 1; Pinamonti segna per primo: 6,50 con bet365

Il Genoa è in netta ripresa: sarà tris di vittorie

Non solo Pinamonti. Il nuovo Genoa di Vieira propone un calcio lineare ed interessante, con Miretti e Zanoli (che di mestiere farebbero il centrocampista e il terzino) chiamati a giostrare da attaccanti esterni. A centrocampo qualità e quantità con Badelj e Frendrup, mentre a guidare la difesa ci sono ancora Bani e Vogliacco. Tutti elementi di qualità che stanno rendendo al meglio con Vieira in panchina: anche grazie a loro, secondo la nostra proiezione, il Genoa riuscirà ad imporsi con un sofferto 2-1.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1: 10,50 con Sisal

Torino, vincere per chiudere la parentesi negativa

Ora o mai più. Il Torino deve vincere, per tenere alla larga la zona retrocessione. I granata, oltretutto, possono fare leva su un organico di spessore , nonostante l'assenza pesantissima dell'attaccante Duvan Zapata. Proprio in avanti, riflettori puntati su Che Adams e su un giocatore in Piemonte ormai da anni come Antonio Sanabria. A centrocampo l'uomo in più è Samuele Ricci, regista che ha intrigato anche Pep Guardiola. L'undici è di qualità, poco da dire: per i nostri pronostici, Genoa-Torino è gara che i granata riusciranno a portare a casa, magari con una bella dose di sofferenza.

Scommessa 3; vittoria Torino: 3,10 con William Hill