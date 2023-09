Pronostici Genoa - Roma dei nostri esperti di scommesse sportive online con confronto quote dei bookmakers e info per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Roma le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Si chiuderà giovedì 28 settembre alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genoa, l’unico turno infrasettimanale previsto per questa stagione. La partita Genoa – Roma chiuderà la sesta giornata di serie A. I giallorossi sono a 10 punti di distacco dall’Inter capolista e sono reduci dal pareggio di Torino contro i granata, mentre i liguri hanno perso per 1 a 0 a Lecce contro la squadra rivelazione di questo inizio campionato.

La Roma ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A e potrebbe batterlo per quattro match esterni di fila per la prima volta nella sua storia, rossoblu a caccia del primo successo interno.

I nostri pronostici Genoa - Roma

I nostri pronostici Genoa - Roma bet365 Sisal William Hill Mateo Retegui segna nell’incontro 4.00 3.75 4.33 Risultato esatto 0-0 7.50 7.75 8.00 Romelu Lukaku primo marcatore dell’incontro 5.50 5.75 5.50

Probabili formazioni Genoa – Roma

Per aumentare le possibilità dei propri pronostici Genoa - Roma, occorre consultare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli/Malinovskyi, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli/Malinovskyi, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Aouar/El Shaarawy; Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il colpo del 19

Dopo aver segnato due gol in campionato, uno nella vittoria di Roma contro la Lazio, e un altro in casa contro il Napoli campione d’Italia nel rocambolesco 2 a 2, Mateo Retegui contro il Lecce è rimasto a secco. Contro la Roma avrà sicuramente voglia di rifarsi. Interessanti sono le quote marcatore Genoa - Roma.

Scommessa 1; Mateo Retegui segna nell’incontro: 4,00 con bet365

Un inizio stentato

Roma e Genoa sono due formazioni che hanno cominciato il campionato più o meno similmente, non a caso in classifica le separa soltanto un punto. Entrambe le formazioni hanno stentato parecchio e non sono ancora riuscite a trovare un sistema di gioco definitivo. Da non escludere un pareggio dai nostri pronostici Genoa - Roma.

Scommessa 2; risultato esatto 0-0: 7,75 con Sisal

Le certezze di Big Rom

Andato a segno anche l’ultima di campionato nel pareggio di Torino, Romelu Lukaku ha sicuramente lasciato il segno da quando ha indossato la maglia della Roma. Contro una difesa come quella del Genoa potrebbe avere l’opportunità di mettere a segno il terzo gol in campionato. Ecco dunque che Lukaku si presenta come potenziale marcatore all'interno dei nostri pronostici Genoa - Roma.

Scommessa 3; Romelu Lukaku primo marcatore dell’incontro: 5,50 con William Hill