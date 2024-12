Pronostici Genoa – Napoli e informazioni utili per scommettere: ospiti in cerca di punti Scudetto, ma il Grifone è in ottima forma

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa - Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Patrick Vieira e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 21 dicembre allo stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Napoli 15.00 15.00 17.00 Zanoli in gol 34.00 9.00 21.00 Vittoria Genoa 5.00 5.50 5.25

Come scommettere su Genoa – Napoli: analisi match e pronostici

Una delle gare più interessanti del prossimo turno di Serie A. Così si presenta la sfida tra liguri e campani, per certi versi obbligati (per motivi diversi) a fare risultato. I padroni di casa del Genoa vengono da sei risultati utili consecutivi e dai due pareggi a reti bianche contro Torino e soprattutto Milan. Proprio il pareggio a San Siro ha mostrato la solidità difensiva della compagine rossoblu, che - organico alla mano - sembra destinata ad una salvezza tranquilla.

Il Genoa ha ritrovato la verve di un tempo, ma il Napoli non può rallentare: i partenopei devono vincere per dare linfa al sogno quarto Scudetto. Obiettivo che sembra alla portata dei campani, che da qui a fine stagione non hanno distrazioni di sorta (nessuna coppa di mezzo, nazionale o europea). La squadra di Mister Conte deve replicare l’ottima prova messa in campo contro l’Udinese, ma deve fare i conti con le assenze dei big Buongiorno e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Genoa vs Napoli

Per i pronostici Genoa – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (4-3-3) : Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

: Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli, una vittoria per mettere pressione all'Atalanta

Il Napoli è, almeno sulla carta, nettamente superiore. Gli azzurri riusciranno ad imporsi al Ferraris e lo faranno grazie alle giocate in velocità di David Neres, allo strapotere fisico di Romelu Lukaku e agli inserimenti devastanti dello scozzese McTominay. Secondo il nostro pronostico, Genoa-Napoli si chiuderà sul 3-1 per la squadra di Mister Conte.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Napoli: 15,00 con bet365

Zanoli e il classico gol dell’ex

Tra le belle sorprese della (nuova) gestione Vieira c’è un giocatore ufficialmente di proprietà del Napoli, ma che con la salvezza si legherà definitivamente al Genoa. Parliamo dell’esterno Alessandro Zanoli, che il tecnico francese schiera in posizione decisamente avanzata. Il classe 2000 si sta facendo apprezzare per intraprendenza e velocità: gli manca solo il gol e questo, secondo la nostra previsione, arriverà proprio nella sfida al cospetto della sua ex squadra.

Scommessa 2; Zanoli segna un gol: 9,00 con Sisal

Genoa, un successo per avvicinarsi alla quota salvezza

Il Genoa non è squadra da sottovalutare, considerando il recente andamento e un organico di tutto rispetto. Vieira sta anche recuperando alternative preziose come Ekuban ed Ekhator, senza dimenticare il difensore De Winter. Guardando ai titolari, Pinamonti è ancora una volta pronto a guidare l'attacco, a suo supporto Miretti e un centrocampo di sostanza guidato da Badelj. Giocatori importanti e, allora, secondo il nostro pronostico Genoa - Napoli si chiuderà con il successo dei padroni di casa.

Scommessa 3; Vittoria Genoa: 5,25 con William Hill