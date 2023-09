In questo articolo gli scommettitori possono trovare i pronostici Genoa - Napoli con confronto quote e consigli per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa - Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà teatro, alle ore 20.45 di sabato 16 settembre, della sfida tra Genoa e Napoli. Reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio, a 3 punti dalla testa della classifica, i partenopei sono in cerca di riscatto. I rossoblu sconfitti a Torino cercano la prima vittoria in casa, non sarà per niente semplice contro questo Napoli, quotatissimo dagli scommettitori e favorito nei vari pronostici.

Gilardino senza Vogliacco e Messias, ma con un Malinovskyi ritrovato pronto per partire titolare al fianco di Gudmunsson dietro la punta Retegui. In mediana Strootman, Badelj e Frendrup. In difesa linea a quattro con Bani e Dragusin al centro, Sabelli a destra e Vasquez a sinistra.

Garcia deve fare a meno dell'acciaccato Politano e potrebbe presentare due novità di formazione. A partire da Mario Rui a sinistra, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen potrebbe esserci spazio per Lindstrom, favorito su Raspadori ed Elmas.

I nostri pronostici Genoa - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Genoa - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto vittoria del Napoli per 2 a 0 8.00 8.50 7.50 Kvaratskhelia marcatore nei 90 minuti. 2.75 3.00 3.00 Pareggio alla fine del 1°tempo. 2.30 2.25 2.25

Si possono scoprire maggiori pronostici Genoa - Napoli e consultare ulteriori mercati di scommessa visitando i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Le probabili formazioni sono un elemento fondamentale per elaborare i nostri pronostici Genoa - Napoli. Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui.

Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimheh, Kvaratskhelia.

Napoli a caccia del riscatto

Dopo aver perso in casa contro la Lazio, gli azzurri di Garcia vogliono rimettersi in carreggiata per non perdere il treno delle prime in classifica. La sconfitta al Maradona contro la Lazio deve passare in secondo piano, i partenopei devono pensare al futuro e a come difendere lo scudetto. La sfida del Ferraris può essere un’ottima occasione per rimettere le cose a posto. Anche per questo, lo 0-2 in favore del Napoli è offerto a 8,00 da bet365. In linea di massima la squadra di Garcia è in generale la favorita dai principali pronostici Genoa - Napoli nonostante la trasferta.

Scommessa 1: Risultato esatto vittoria del Napoli per 2 a 0: 8,00 con bet365

Kvara a caccia della prima gioia personale

Dopo aver confezionato un meraviglioso assist per Di Lorenzo, nella vittoria contro il Sassuolo, alla seconda di Campionato, contro la Lazio Kvaraskhelia ha giocato una partita appena sufficiente per i suoi standard. Dovendo ancora abituarsi alle dinamiche di gioco di Rudi Garcia, il georgiano finora ancora non è andato a segno, e la partita contro i liguri è un’ottima occasione per segnare il primo gol stagionale.

Scommessa 2: Kvaraskhelia marcatore nei 90 minuti: 3,00 con Sisal

Il Genoa ha personalità

Il Napoli di sicuro non è un cliente semplice, ma il Genoa ha già dimostrato, nella vittoria contro la Lazio alla seconda di campionato, di saper tenere a bada le grandi. La formazione di Gilardino cerca la prima vittoria davanti al proprio pubblico, ma anche strappare un pareggio ai Campioni d’Italia potrebbe essere un ottimo risultato. Probabilmente non è la favorita da quote e pronostici Genoa - Napoli, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 3: Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill