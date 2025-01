Pronostici Genoa – Monza e informazioni utili per scommettere: i liguri vogliono tirarsi fuori dalla zona rossa. Gara decisiva per i brianzoli

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa - Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Patrick Vieira e quella guidata da Salvatore Bocchetti.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 27 gennaio allo Stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Monza bet365 Sisal William Hill Daniel Maldini primo marcatore 9.50 7.25 7.50 Vittoria Genoa + GOL 5.50 5.00 5.00 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 6.00

Altre quote e pronostici Genoa - Monza sono consultabili sui portali ufficiali dei bookmakers. In più i lettori possono visitare:

la nostra guida ai migliori siti scommesse calcio per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozionale 888, bonus benvenuto e tanto altro di questo operatore.

Come scommettere su Genoa – Monza: analisi match e pronostici

Il Genoa deve vincere per tirarsi fuori (almeno momentaneamente) dalla bagarre salvezza. i liguri hanno quattro punti di vantaggio sul Verona terzultimo e possono allungare ancora, ma hanno assoluto bisogno di un successo nel posticipo del 22esimo turno. Il tecnico Vieira rimane fedele all'ormai consueto 4-3-3: Pinamonti è il riferimento in attacco con Zanoli e Miretti ai suoi lati, mentre a centrocampo spicca l'interessante Patrizio Masini.

Obiettivi diversi per un Monza che deve raddrizzare una stagione dai contorni sempre più inquietanti. I brianzoli sono ultimi in graduatoria, a -7 dal quartultimo posto: gli uomini di Salvatore Bocchetti (chiamato al posto dell'esonerato Alessandro Nesta) è nei fatto costretto a vincere, ma di mezzo si mettono anche gli infortuni (ancora out Pessina, Pablò Marì e Birindelli) e un mercato che non vuole decollare (anzi, c'è da segnalare la cessione del centravanti Djuric).

Probabili formazioni Genoa vs Monza

Per i pronostici Genoa – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (4-3-3): Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira. MONZA (4-4-2): Turati; Pereira, Izzo, A. Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Bondo, Bianco, Akpa Akpro; Caprari, Maldini. Allenatore: Bocchetti

Confrontare le quote vincente della partita Genoa - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Daniel Maldini mosca bianca dei brianzoli: suo il gol della speranza

In un contesto così deprimente, Daniel Maldini si sta comunque dimostrando talento vero. L’ex milanista, ormai una certezza anche nella nazionale di Spalletti, sembra non volersi arrendere alla prospettiva retrocessione. Dopo le gioie contro Bologna e Fiorentina, l’ex milanista troverà ancora la via del gol: secondo il nostro pronostico Genoa-Monza sarà aperta proprio da una rete di Daniel Maldini.

Scommessa 1: Daniel Maldini primo marcatore: 9,50 con bet365

Genoa, una vittoria che sa di salvezza

Una vittoria e il Genoa raggiungerà quota 26 punti, ritrovandosi così ad appena 14 lunghezze dalla tanto agognata quota 40 (il traguardo, ormai per convenzione, per le squadre che lottano per la salvezza). Patrick Vieira ha trovato la quadratura del cerchio e ora può fare affidamento anche sul difensore De Winter, elemento prezioso perché utilizzabile anche da terzino destro. Secondo la nostra previsione, i liguri vinceranno ma dovranno soffrire: il Monza, infatti, siglerà almeno un gol.

Scommessa 2: vittoria Genoa + gol: 4,60 con Sisal

Un pareggio che non accontenta nessuno

Con i piccoli passi il Genoa può anche salvarsi. Il Monza decisamente no. Parlando di quota salvezza, gli uomini di Bocchetti devono nei fatti conquistare 27 punti nelle prossime 17 gare: per la serie, i brianzoli non possono permettersi di collezionare pareggi. Il campo, però, parla chiaro: secondo il nostro pronostico, Genoa-Monza si chiuderà sul risultato di 1-1. Una condanna per gli ospiti, un passo verso la permanenza in A per Miretti e compagni.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill