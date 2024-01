In questa pagina i lettori troveranno tutti i pronostici Genoa - Lecce dei nostri esperti di betting con confronto quote e info utili per scommettere.

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita prevista domenica 28 gennaio alle ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara che aprirà – di fatto – la domenica calcistica.

I nostri pronostici Genoa – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.60 2.60 2.37 Risultato esatto 2-0 Genoa 8.50 9.00 8.00 Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro 3.40 3.00 3.10

Come scommettere su Genoa – Lecce analisi match e pronostici

Si sfideranno ad ora di pranzo allo stadio Luigi Ferraris di Genova, due formazioni distanti soltanto 4 punti in classifica. Il Genoa è reduce da una buona vittoria sul campo della Salernitana, dove la squadra di Gilardino si è imposta per 2 a 1, mentre il Lecce deve riprendersi dal pesante 3 a 0 subìto dalla Juventus al Via del Mare. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Probabili formazioni Genoa - Lecce

Per i pronostici Genoa – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui..

Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin/Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa rivedibile

Con 8 gol incassati nelle ultime 5 partite di campionato, la difesa del Lecce non sta certamente attraversando uno dei suoi periodi migliori. 29 gol incassati per gli uomini di Roberto D’Aversa, gli stessi del Verona terzultimo in classifica. Vista la situazione fragile della retrovia dei salentini, i pronostici Genoa – Lecce prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,60 con bet365

I grifoni per allontanarsi dalla zona calda

11esimi in classifica a pari punti con il Monza, i liguri vogliono continuare ad accumulare punti per garantirsi una salvezza tranquilla. Reduci da 6 risultati utili consecutivi, gli uomini allenati da Alberto Gilardino contro il Lecce vogliono conquistare la prima vittoria casalinga del 2024. E secondo i pronostici Genoa - Lecce, ci riusciranno.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Genoa: 9,00 con Sisal

Il momento d’oro di Albert Gudmundsson

Arrivato ad un passo dalla doppia cifra in campionato, Albert Gudmundsson si sta sempre di più dimostrando una garanzia per mister Alberto Gilardino. In occasione dell’ultima di campionato, è stato un suo rigore al 58esimo contro la Salernitana a regalare la vittoria ai grifoni. Visto il suo particolare momento di forma, i pronostici Genoa – Lecce indicano il numero 11 del Genoa come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill